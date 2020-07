Drohende Quarantäne bei Ferien im Risikoland: «Es fühlt sich an wie eine Demütigung»

Sie würden vielleicht ein Kloster besuchen, ein Bergrestaurant oder aber auch einfach in der Badi liegen. Und am Abend würden sie sich in einem Restaurant zum Znacht treffen, vielleicht mit dem Onkel, vielleicht auch mit den Cousins, die dort leben.

Eigentlich wäre Sasha Stojmenovski jetzt in Nordmazedonien. So wie jeden Sommer. Er wäre mit seiner Frau und den drei Kindern in ihrem Haus dort. Sie würden ausschlafen und gemeinsam frühstücken. Durch den Tag würde er seinen Kindern das Land zeigen, in dem er aufgewachsen ist.

Bis vor einigen Wochen sei er noch zuversichtlich gewesen, dass sie auch heuer in die Heimat fahren könnten, erzählt Stojmenovski. Der Flug, am Samstagmorgen nach dem letzten Schultag seiner Kinder, um sechs Uhr in der Früh, war schon gebucht. Er habe sich aber schon so seine Gedanken gemacht: «Das Gesundheitssystem dort unten ist nicht dasselbe wie hier.

Stattdessen sitzt der 40-Jährige in seinem Büro in Wohlen. Und arbeitet. Schuld daran ist die Coronakrise. Und die zehntägige Quarantäne, die der Bund für Einreisende aus gewissen Ländern verordnet hat. Nordmazedonien ist eines dieser Länder.

Was, wenn sich jemand angesteckt hätte?» Ausserdem: Aufgrund der hohen Infektionszahlen gilt in Nordmazedonien ausserhalb des Hauses eine Maskenpflicht. Restaurants, Läden oder auch touristische Attraktionen haben in der Regel zwar offen, doch unter strengen Auflagen. Der Urlaub wäre also kaum so erholsam gewesen wie in anderen Jahren.

Dann folgte der Entscheid des Bundes, nach der Rückkehr hätte die ganze Familie für zehn Tage in Quarantäne gemusst. Damit war der Fall klar. Statt Baden im Ohridsee Wandern im Oberland. Zum ersten Mal seit 29 Jahren. «Es ist schon ungewöhnlich, hier zu sein. Im Sommer sind wir sonst immer unten.»

Vielen Secondos werde mit der Kündigung gedroht

Aufgewachsen ist Sasha Stojmenovski in Nordmazedonien. Seine Eltern wohnten und arbeiteten als Saisonniers in der Schweiz. Waren sie jeweils ausser Land, schaute seine Grossmutter zu ihm. Mit zwölf Jahren holte ihn seine Familie definitiv nach Wohlen. Heute wohnt er immer noch dort, mittlerweile selbst mit Familie. Und besucht jährlich seine Grossmutter in der Heimat. Sie sei es gewesen, die mit dem Entscheid am meisten Schwierigkeiten hatte, erzählt er. Komm doch trotzdem runter, sagte sie zu ihm. Es ist sicher nicht so schlimm, wie sie es im Fernsehen zeigen. «Sie fehlt mir am meisten», sagt Stojmenovski. «Sie ist schon 88. Ich weiss auch nicht, wie oft ich sie noch sehe. Deshalb geniesse ich jeden Moment mit ihr zusammen.»