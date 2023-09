Montagsinterview «Ich war nicht zur richtigen Zeit am richtigen Ort»: SP-Nationalrätin Yvonne Feri blickt vor ihrer letzten Session zurück

Die Herbstsession der eidgenössischen Räte ist die letzte für die Wettinger SP-Nationalrätin Yvonne Feri. Zu den Wahlen vom Oktober tritt sie nicht mehr an. Im Interview erzählt sie, wer ihr in ihrer politischen Karriere in der Sonne gestanden ist, was sie am Nationalrat vermissen wird und wie sie als Afrika-Kennerin zur Situation mit der eritreischen Diaspora steht.