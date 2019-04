Die gegen 170 Mitglieder, die sich am Mittwochabend in Wettingen zur Generalversammlung des Nutzfahrzeugverbandes Astag Aargau trafen, hatten schon beim Apéro viel zu besprechen. Es ging nicht nur um mittlerweile alltägliche Staus, den Brexit, die aktuelle Klimadebatte oder die Wirtschaftslage. Denn just vor einigen Tagen hat die Oberzolldirektion einen Fall von Kabotage (siehe weiter unten) bekannt gemacht. Bei der beschuldigten Firma handelt es sich um das Aargauer Transportunternehmen Dreier AG.

Der Vorwurf dürfte nicht nur Firmenchef Hans-Peter Dreier schwer getroffen haben. Denn die Kabotage beziehungsweise deren Verbot war letztes Jahr ein Schwerpunktthema der Aargauer Astag-Sektion. Sie wird es auch bleiben. Dies macht Sektionspräsident Markus Meier in seiner Rechenschaftsablage deutlich. Da platzt die Feststellungsverfügung der Oberzolldirektion hinein.

«Unterschiedliche Meinung»

Hans-Peter Dreier, der in der Astag Schweiz die Fachgruppe Nationale und Internationale Transporte präsidiert, bei der es gerade auch um die Verhinderung von Kabotage geht, will dies nicht auf sich sitzen lassen. Er reichte zeitgerecht Beschwerde ein, wie die AZ weiss.

An der Versammlung in Wettingen stand er auf, um vor seinen Kollegen seine Sicht darzulegen: «Kabotage muss verfolgt und geahndet werden, ich stehe ganz klar hinter dem Verbot», machte er klar. Doch die Oberzolldirektion und er hätten «eine unterschiedliche Meinung zu einem gewaltig komplexen Thema».

Worum geht es? Der Chauffeur einer ausländischen Sattelzugmaschine einer Tochterfirma von Dreier stellt an einem Lieferort in der Schweiz den Auflieger ab. Dort wird dieser entladen, wenn die Empfängerfirma Zeit hat. Später nimmt der Chauffeur einen leeren Auflieger mit und fährt mit diesem zum Exportkunden an einem anderen Ort in der Schweiz. Dort stellt er den leeren Auflieger auf den Platz und übernimmt stattdessen einen vom Kunden selbst beladenden Auflieger für den Export.