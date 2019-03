Da wurde im grossen Stil getrickst: 1545 Inland-Fahrten habe ein Schweizer Transportunternehmen verbotenerweise von vier ausländischen Firmen durchführen lassen, teilte die Eidgenössische Zollverwaltung (EVZ) gestern mit. Die Schweizer Firma setzte von Januar 2014 bis April 2017 insgesamt 39 Lastwagen vier ausländischer Auftragnehmer ein.

Binnentransporte – also Fahrten mit Start und Ziel in der Schweiz, auch «Kabotage» genannt – sind rechtlich inländischen Firmen vorbehalten. Die Lkw müssen also in der Schweiz verzollt und immatrikuliert sein.