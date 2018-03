Um zirka 7.30 Uhr geriet ein Seat-Fahrer in Scherz durch Schnee auf der Fahrbahn ins Schleudern, kam von der Strasse ab und prallte seitlich gegen einen Baum. Der 19-Jährige Lenker wurde laut Bernahrd Graser, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, im Auto eingeklemmt und musste durch die Feuerwehr befreit werden. Nach ersten Angaben habe er keine schweren Verletzungen erlitten. Diese Strasse blieb infolge der Räumungsarbeiten bis kurz nach 8.30 Uhr gesperrt.

Aufgrund schneebedeckten Strassen kam es im morgendlichen Verkehr auch in Rüfenach und in Sarmenstorf zu Unfällen: In Rüfenach kam eine Autofahrerin kurz vor 7 Uhr in einer Kurve ins Schleudern, kam von der Strasse ab und fuhr auf die Böschung. Dabei überschlug sich der Toyota und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand, wie die Kapo Aargau in einer Mitteilung schreibt. Die Lenkerin erlitt leichte Verletzung und wurde zur Untersuchung ins Spital gebracht. Am Auto entstand Totalschaden.

20 Minuten später rutschten in Sarmenstorf zwei Autos von der Strasse ab. Die Fahrer blieben unverletzt.

Astronomischen Frühlingsbeginn erwischt es eiskalt

Am Dienstagnachmittag beginnt der astronomische Frühling: Um 17.15 Uhr Schweizer Zeit überquert die Sonne den Äquator. Er herrscht

Tag-und-Nacht-Gleiche. Damit beginnt auch für die Astronomen der Frühling, wie Meteonews am Montag mitteilte.

Das Wetter allerdings zeigt wie bereits zum meteorologischen Frühlingsbeginn (1. März) kein Interesse am Frühling. Die Temperaturen liegen am Dienstagabend verbreitet um den Gefrierpunkt. Zudem sind besonders in Richtung Voralpen ein paar Schneeflocken nicht ausgeschlossen.

Auch der Mittwoch hält es mit dem Winter. Nach letzten Flocken am Vormittag entlang der Berge zeigt sich allerdings teilweise die Sonne. Die Temperaturen bleiben jedoch bescheiden.

Am Donnerstag dürften nach Erwartung der Meteorologen nach etwas Sonne wieder mehr Wolken aufziehen. In der Nacht auf Freitag fällt etwas Schnee, oder in den tiefsten Lagen zunehmend auch Schneeregen oder Regen. Die Temperaturen bleiben eher auf der winterlichen Seite. Erst aufs Wochenende steigen sie in mildere Bereiche.