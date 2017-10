Am Morgen kam es zu mehreren Unfällen auf der A1, was zu einem längeren Stau führte. Um 5.50 Uhr ist in Neuenhof eine Lenkerin in die Leitplanke gefahren, wie die Kantonspolizei mitteilt. Wegen dem hohen Verkehrsaufkommen stockte der Verkehr. «Deswegen kam es zu zwei Auffahrkollisionen im Bareggtunnel», erklärt Roland Pfister, Mediensprecher der Kantonspolizei.

Bei einer der beiden Auffahrunfälle waren zwei Lastwagen involviert, die nicht weiterfahren konnten. «Die Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, das hat sich natürlich auf den Verkehr ausgewirkt», so Pfister. Die Unfallstellen sind mittlerweile geräumt und der Verkehr rollt wieder normal.

Dass sich der Stau erst nach ein paar Stunden auflöste, sei bei so einem Ereignis ganz normal, sagt Pfister. «Der erste Unfall passierte genau Anfangs der Rushhour. Zudem waren wegen des schlechten Wetters wohl noch etwas mehr Leute mit dem Auto unterwegs als sonst.» (kob)