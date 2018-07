Weil an der Primarschule mehr Französisch unterrichtet wird, erhöht sich der Bedarf an Lehrpersonen. Die meisten Schulen könnten die zusätzlichen Pensen abdecken, ergab eine Umfrage des Departements Bildung, Kultur und Sport (BKS). Zudem würden künftig mehr Studierende an der Pädagogischen Hochschule der Fachhochschule Nordwestschweiz (FHNW) das Fach Französisch in ihr Portfolio aufnehmen.

Der ausgebaute Französischunterricht in der obligatorischen Schulzeit lege einen Grundstein zur Verständigung zwischen den Sprachregionen, hält der Regierungsrat fest. Der Gebrauch einer weiteren Landessprache sei eine gute Voraussetzung für politische, wirtschaftliche, touristische und private Kontakte zur anderssprachigen Bevölkerung der Schweiz.