Dramatisch gesunkener Preis für Altkarton: Müssen auch die Aargauer bald für die Entsorgung bezahlen?

Man stösst auf viel Unmut, wenn man durch die Kommentarspalten von Newsportalen scrollt. Die meisten können nicht verstehen, dass sie auch für kleine Abladungen ins Portemonnaie greifen müssen. In Grenchen SO etwa kostet die Entsorgung in jedem Fall drei Franken, egal, wie viel Karton abgegeben wird.

Jahrelang galt in der Schweiz die eiserne Regel: Altkarton, Altpapier, Altglas und Altmetall darf man an Sammelstellen zurückgeben – zum Nulltarif. Dass es jetzt Gebühren auf Karton geben soll, nervt die Verbraucher.

Der eigentlich verwertbare Karton könnte nun vermehrt im Kehricht landen oder im Wald weggeworfen werden, fürchtet Bertschi. «Das schadet der Umwelt und ist schlecht für die Recycling-Quote.»

Für jedes Kilo Karton legt das Recycling-Paradies derzeit Geld drauf.

Gebühren aber will Bertschi keine erheben. Es würde ein falsches Zeichen setzen, findet sie: «Jahrelang hat man als Sammelstelle mit Karton die Kosten decken können, oder sogar daran verdient. Zum ersten Mal seit langem schlägt jetzt die Situation um.»

Bertschi mahnt zu Geduld und einer Prise Grosszügigkeit. Doch auch ihre Recyclinghöfe sind vor der Marktdynamik nicht gefeit. Nähmen die Zuzahlungen bis zum Sommer dramatisch zu, werde sie im Familienrat Lösungen diskutieren müssen, räumt Bertschi ein. Wohl oder übel. «Ich hoffe natürlich auf Besserung.»

In einer Gemeinde wurde schon die Grüngutmarke teurer

23 private Recyclinghöfe sind gemäss der Abteilung für Umwelt im Aargau aktuell registriert. Der instabile Rohstoffpreis könnte mittelfristig aber nicht nur sie treffen. Auch die Gemeinden selbst werden reagieren müssen. Aargauer Gemeinden haben auf Kartonabfall aus Haushaltungen ein Entsorgungsmonopol.

Das heisst, es ist ihnen freigestellt, wie sie die Abfuhr organisieren. In einigen Gemeinden wird der Karton regelmässig vor der Haustür oder am Strassenrand abgeholt, andere betreiben eigene Sammelstellen oder lagern an private Unternehmen aus. Die Kosten für die Entsorgung werden in der Regel durch die Abfallgrundgebühr gedeckt.