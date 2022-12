Dottikon ES Trotz Rekordreingewinn keine Dividende – Markus Blocher: «Wir investieren in unser Wachstum im Kanton Aargau» Seit Jahren setzt Dottikon ES auf den einen Standort im Kanton Aargau. Zuerst litt man darunter, jetzt infolge einer Serie von Krisen profitiert man. Und will im Kanton Aargau im grossen Stil investieren.

Markus Blocher, Geschäftsführer und Verwaltungsratspräsident von Dottikon ES, verzichtet schon fast aus Prinzip auf Dividenden. Britta Gut

Trotz einem Rekordreingewinn von rund 60 Millionen Franken im Ende März abgelaufenen Geschäftsjahr 2021/22 bezahlt die Dottikon ES keine Dividende. Das habe man seit der Abspaltung von der Ems Chemie 2005 nur selten und letztmals 2013 gemacht, sagt CEO und Verwaltungsratspräsident Markus Blocher. Er fügt an:

«Dividende sollte man nur bezahlen, wenn man zu viel Geld hat und keine besseren Ideen für Investitionen im Unternehmen.»

Und der Sohn von SVP-Politiker Christoph Blocher ist überzeugt, dass Dottikon ES gute Ideen hat, um das Geld zukunftsträchtig zu investieren. Für rund 700 Millionen Franken will er die Produktionskapazitäten vergrössern. Im Bereich der hochqualitativen Pharmawirkstoffe spricht er von einer Verdoppelung. Blocher: «Wir sind in den vergangenen Jahren kontinuierlich gewachsen. Das jetzt ist ein grösserer Wachstumsschritt.»

Dank Weitsicht der Gründerväter hat Dottikon ES genügend Landreserven

Gebaut wird auf dem bestehenden Gelände des Chemiezulieferers in Dottikon. Die Gründerväter hätten vor über 100 Jahren sehr weitsichtig gehandelt und bei der Niederlassung in Dottikon Land im Überschuss gekauft. «Dank dieses weitsichtigen Vorgehens haben wir an unserem Standort genug Platz, um diesen Schritt zu machen», so Blocher. Und das sei sehr wichtig für das Unternehmen mit seiner Einstandortstrategie.

Blick auf die Firma Dottikon ES und den bekannten Turm. Archiv: Toni Widmer

Diese macht sich nun bei angespannter weltpolitischer Lage langsam bezahlt. Vor gut 20 Jahren jedoch, als die Konkurrenz begann, nach Ostasien auszulagern, verlor Dottikon ES an Geschäft und sah sich gezwungen, ihr Profil zu stärken. Blocher:

«Wir haben uns in der Wertschöpfungskette hoch nach oben entwickelt.»

Man hat die eigene Forschung und Entwicklung ausgebaut, fertigt nun vor allem hochqualitative Pharmawirkstoffe, die anspruchsvoller Technologien bedürfen.

Wieso der Chemiezulieferer auf den Standort Dottikon setzt

In diesem Bereich sei eine Einstandort-Strategie äusserst sinnvoll, da man nur so anspruchsvolle Probleme in kurzer Zeit lösen und dann Produktionsprozesse hochskalieren könne, ist Blocher überzeugt. Und: «Wir haben Entwicklung, Pilotanlagen, Einkauf, Produktion, Reststoffverwertung, Werkstätten bis hin zur Betriebskantine alles an einem Ort. Die Wege sind kurz, die Mitarbeitenden müssen interdisziplinär arbeiten und sich immer wieder austauschen können.»

Kommt hinzu, dass der globalisierten Wirtschaft erst die Coronakrise und jetzt der Ukraine-Krieg schmerzhaft aufzeigen, wie gross die Unwägbarkeiten globaler Lieferketten sein können. Insbesondere im Spannungsfeld zwischen den Grossmächten USA und China komme es zu einem Rückgang der Globalisierung, einer Entflechtung, so Blocher. Einer Repatriierung in westliche Länder mit ähnlichem kulturellem Hintergrund.

Blocher spürt eine Abkehr von China bei den Kunden von Dottikon ES

«Wir spüren dieses Bedürfnis vor allem bei unseren US-Kunden», sagt Blocher. Aber er ist überzeugt, dass es auch zahlreiche europäische Firmen im Zug der fortlaufenden Krisen zu einem ähnlichen Schluss kommen werden. Blocher: «Der Westen muss beginnen, sich autarker aufzustellen, regional und global unabhängiger.» Nicht nur im Bereich der fossilen Brennstoffe oder des Weizens, wo die Knappheiten durch den Krieg gerade drastisch aufgezeigt werden.

Blocher sieht eine Phase der Reindustrialisierung auf Europa und die USA zukommen. Gerade in der Schwerindustrie, der Elektronik und bei den Basischemikalien sei die Abhängigkeit von China derzeit so hoch, dass es nicht ohne China geht. Blocher:

«Das haben viele Kunden erkannt und beginnen auf Zulieferkapazitäten ausserhalb Chinas zu setzen.»

Markus Blochers Firma hat rund 665 Vollzeitstellen. Britta Gut

Diese Entwicklungen begünstigen eine integrierte Produktion, wie sie die Dottikon ES verfolgt, zusätzlich. Und sie bestärkt Blocher in seinem Vorhaben, 700 Millionen Franken im Aargau zu investieren. Schon heute bietet Dottikon ES rund 665 Vollzeitstellen. Mehr als 200 zusätzliche Jobs sollen durch den Ausbau hinzukommen.

Umschulungen statt jammern über Fachkräftemangel

Und während viele Unternehmen über Fachkräftemangel klagen, sagt Blocher: «Von Fachkräftemangel sprechen viele grosse Unternehmen, weil sie nur Leute wollen, die schon zehn Jahre Berufserfahrung auf dem ausgeschriebenen Job haben.»

Aber es gehe auch darum, in die Menschen zu investieren. Dottikon ES bilde zum Beispiel Quereinsteiger aus. Es gäbe viele gute und willige Leute. Blocher: «Wir hatten zum Beispiel Bäcker, die ihre Stelle verloren, weil die Produktion nach Deutschland verlegt wurde, umgeschult auf einen chemischen Beruf.»

Investitionen von 700 Millionen Franken in sieben Jahren, mehr als 200 neue Jobs – Blocher sagt: «Wir investieren in unser Wachstum im Aargau.» Ermöglicht durch die Einstandort-Strategie, die mit diesem Investment zusätzlich untermauert wird. Zum Glück für den Kanton.