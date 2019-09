«Ich war schon länger Sympathisantin der GLP und habe ihr in den letzten Jahren immer meine Stimme gegeben», sagt Aebi. Die Partei entspreche ihr: «Ich vertrete das liberale Gedankengut in Verbindung mit ökologischer und sozialer Verantwortung.»

Doris Aebi ist der überraschendste Name unter den Regierungsrats-Kandidierenden im Aargau. Die 54-jährige Headhunterin und langjährige Migros-Vizepräsidentin ist in Wirtschaftskreisen bekannt – dass sie als Regierungsratskandidatin antritt, hätte aber kaum jemand erwartet.

Ihre politischen Wurzeln hat die Tochter eines Bähnlers aus Walchwil ZG in der SP. Politisiert worden sei sie 1983, nach der Nichtwahl von SP-Kandidatin Lilian Uchtenhagen, die als erste Frau in den Bundesrat wollte, sagt Aebi rückblickend. Im selben Jahr schrieb sie ihre Maturarbeit über Frauen in der Schweizer Politik. «Dass ich als junge Frau der SP beitrat, war damit naheliegend.»

Zehn Jahre später wurde Aebi für die SP in den Solothurner Kantonsrat gewählt, wo sie zwei Legislaturen lang sass. «Ich war immer wieder mal im Clinch mit meiner Partei, weil ich dem wirtschaftsliberalen Flügel angehöre», sagt sie heute.

Mit ihrem Umzug in den Kanton Aargau vor 20 Jahren trat Aebi aus der SP aus und war danach längere Zeit parteiunabhängig. Heute lebt Doris Aebi in Schöftland, wo ihr Mann die örtliche FDP präsidiert. Dass sie 1997 im Kanton Solothurn mit einer Kandidatur für den Regierungsrat scheiterte, sieht die Kandidatin im aktuellen Wahlkampf im Aargau nicht als Nachteil.

«Ich war damals als 32-Jährige im ersten Wahlgang auf Platz 5, dann wechselte die CVP für den zweiten Wahlgang das Pferd», erinnert sie sich. Aebi fiel hinter den sehr bekannten Parteipräsidenten und Nationalrat Walter Straumann zurück und verpasste die Wahl.

Arbeit im Fachhochschulrat mit dem Regierungsrat vergleichbar

Aebi ist Headhunterin, sucht Führungskräfte und ist sich den Umgang mit Anforderungsprofilen gewohnt. Was müsste eine Aargauer Gesundheitsdirektorin aus ihrer Sicht mitbringen?

«In dieser Position müssen Sie nicht nur 400 Personen führen, sondern auch anspruchsvolle Verhandlungen mit starken Interessenvertretern.» Deshalb seien breite, langjährige Erfahrung aus Wirtschaft und Politik sowie die Unabhängigkeit von Akteuren im Gesundheitswesen wichtig.

