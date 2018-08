Um 1.30 Uhr zünden plötzlich Polizisten mit Taschenlampen ins Auto, fordern die beiden Männer zum Aussteigen auf, legen ihnen Handschellen an, durchsuchen ihr Auto. Sie finden nichts, was den Verdacht erhärten würde, dass es sich bei ihnen um Einbrecher handelt.

Trotzdem kommen sie erst rund 13 Stunden später wieder frei – mit der klaren Anweisung, den Kanton Aargau innert 30 Minuten zu verlassen und mindestens drei Monate zu meiden.

Die beiden Moldawier, die auf Durchreise nach Wien und in Mägenwil auf der Suche nach einem Hotel waren, sprechen später von einem Albtraum. Zusammen mit ihrem Anwalt Sämi Meier wehren sie sich gegen das Vorgehen der Aargauer Strafverfolgungsbehörden in jener Novembernacht des letzten Jahres – mit Erfolg.

Das Aargauer Obergericht hält in seinem Entscheid fest: «Es fehlt an einem hinreichenden Tatverdacht.» Meier teilt diese Einschätzung: «Obwohl den Polizisten nach einem Blick in den Kofferraum rasch klar gewesen sein musste, dass es sich nicht um Einbrecher handelte, wurden sie wie Schwerkriminelle behandelt.»

Trotz Kälte hätten sie keine Jacke anziehen dürfen, ihnen seien zudem über längere Zeit hinweg Handschellen angelegt worden, obwohl sie sich kooperativ verhielten, kritisiert er. Und: «Ihnen wurde nicht erlaubt, ihre Familie oder ihren Anwalt anzurufen.»

Löschung der DNA-Profile verlangt

«Diskriminierend und rassistisch», nennt Meier den Umgang von Kantonspolizei und Staatsanwaltschaft mit den beiden Männern. «Wären sie mit österreichischem oder italienischem Nummernschild am Auto unterwegs gewesen, wären sie nicht festgenommen worden.»

Die Nacht verbringen die Männer in einer Zelle ohne Toilette, am nächsten Morgen werden sie auf einen anderen Polizeiposten gebracht, wo Fotos, Fingerabdrücke, DNA-Probe erfasst werden – ein Vergleich mit der Datenbank ergibt keinen Treffer, der Eintrag bleibt trotzdem. Anwalt Meier verlangt deren Löschung.