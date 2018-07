Daneben dürften die Kantonssteuern aufgrund der guten Wirtschaftslage deutlich höher als budgetiert ausfallen (knapp 60 Millionen Franken). Im laufenden Jahr sind insbesondere bei den mittelgrossen Unternehmen bedeutende Gewinnsteigerungen zu verzeichnen. Zudem erwarte ich wie letztes Jahr eine hohe Budgetdisziplin in der ganzen Verwaltung.

Ein grosser Streitpunkt im Grossen Rat ist die Frage einer möglichen Steuererhöhung. Wird die jetzt unnötig?

In der Tat ist die Finanzierungslücke durch die ertragsseitigen Entwicklungen kleiner geworden. Da wir aktuell aufgrund von vergangenen schlechten Steuerjahren vom Nationalen Finanzausgleich profitieren und von einer positiven Entwicklung der Steuererträge ausgegangen werden kann, können wir aus heutiger Sicht für die Planjahre auf eine Steuererhöhung verzichten. Ebenso ist vorläufig keine Aussetzung der Schuldentilgung in der Spezialfinanzierung Sonderlasten nötig.

«Planjahre» heisst im Zeitraum von 2019 bis 2022?

Das ist richtig.

Bisher sprach die Regierung von einem strukturellen Defizit bis 200 Millionen Franken. Schmilzt dieses dahin? Braucht es gar nicht mehr alle Sparmodule, an denen Sie arbeiten?

Die strukturellen Finanzprobleme des Kantons sind noch nicht gelöst. Die Lücke in der Aufgaben- und Finanzplan-Periode 2019–2022 konnte nur dank den pauschal eingestellten Entlastungen durch die Reformvorhaben der Gesamtsicht Haushaltsanierung und der Ausgleichsreserve ausgeglichen werden. Die Äufnung der Ausgleichsreserve ist zudem die Folge von einmaligen Sondereffekten. Gerade in konjunkturell guten Zeiten müssen wir Überschüsse in die Ausgleichsreserve einlegen.

Die Lage scheint sich aber gerade auch dank der Ausgleichsreserve deutlich zu entspannen?

Der Kanton Aargau darf sich auf keinen Fall aufgrund dieser vorübergehenden Mehreinnahmen zurücklehnen, sondern muss die Haushaltsanierung aus eigener Kraft schaffen – das gelingt nur, wenn die Reformvorhaben greifen und die Ausgaben im Zaum gehalten werden. Es wird sich zeigen, wie die einzelnen Vorlagen auch vom Parlament gutgeheissen werden.

Schauen wir auf 2019. Rechnen Sie da auch mit Steuermehreinnahmen dank anziehender Konjunktur?

Die aktuelle Schätzung des Steuerertrags aus Kantonssteuern zeigt im Budget 2019 eine Fortsetzung der Prognose für das Jahr 2018. Es wird also nochmals mit einer Steigerung der Steuereinnahmen gerechnet. Der Mehrertrag fällt vor allem bei den juristischen Personen an. Der Grund dafür sind in der Tat gute Konjunkturlage mit einem robusten Wirtschaftswachstum in den Jahren 2018 und 2019 und der schwächere Schweizer Franken. Die Prognose des Bundes zu den Anteilen an Bundessteuern zeigt in die gleiche Richtung.