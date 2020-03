Dieter Egli (SP) kandidiert für den Regierungsrat: «Es wäre falsch, meine Ambitionen zurückzustellen, weil ich ein Mann bin»

prev next

Dieter Egli will im Herbst für die SP den Sitz des abtretenden Regierungsrats Urs Hofmann verteidigen. Er ist, nach Marco Hardmeier und Franziska Graf-Bruppacher der inzwischen dritte Interessent. Die Meldefrist läuft noch bis am Sonntag, am 25. April wird die Kantonalpartei ihre Kandidatin oder ihren Kandidaten nominieren.