Dieter Egli möchte «gemeinsam mit meiner Partei den frei werdenden Sitz im Regierungsrat verteidigen.» Das vermeldet der SP-Politiker in einer Medienmitteilung am Donnerstagmorgen.

Die SP brauche weiter eine Stimme in der Aargauer Regierung. Deshalb bewerbe er sich für die Nomination an der Generalversammlung der SP Bezirk Brugg und am Parteitag der SP Kanton Aargau.

Die SP kämpft um den frei werdenden Sitz von Urs Hofmann. Die Gesamterneuerungswahl findet am 18.Oktober statt. (mma)