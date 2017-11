TV-Publikum entscheidet mit

Das Trio hat sich gegen vier weitere Kandidaten durchgesetzt, die von einer Jury nominiert worden waren. Deren Präsidentin, Nationalrätin Corina Eichenberger, sagt über den Entscheid: «Die drei sehr unterschiedlichen Geschichten der drei Finalisten berühren und zeigen eindrücklich die Vielfalt ihrer aussergewöhnlichen Leistungen. Die Jury freut sich über die breite Abstützung dieser Vorentscheidung.»

1200 Gäste werden am Samstagabend an der Gala in der Umweltarena Spreitenbach miterleben, an wen der Titel vergeben wird. Tele M1 überträgt den Anlass am Samstag ab 20.20 Uhr und auch Radio Argovia berichtet live. Die Galagäste und das Fernsehpublikum entscheiden mit ihren Stimmen je zur Hälfte, wer Nachfolger oder Nachfolgerin von Marit Neukomm wird. Die Oberentfelderin ist bei der letztjährigen Wahl für ihr Engagement als Flüchtlingshelferin ausgezeichnet worden. Mit ihrer selbst gegründeten Hilfsorganisation «Volunteers for Humanity» reiste sie unter anderem nach Idomeni und Lesbos, um vor Ort Menschen auf der Flucht zu helfen.

Der NAB-Award wird bereits zum siebten Mal verliehen – erste Gewinnerin war Claire Hoerdt, die 2011 für ihren langjährigen Einsatz für Kinder und Jugendliche geehrt worden war. An der Gala wird neben der Wahl auch jedes Jahr Geld für gemeinnützige Organisationen gesammelt.