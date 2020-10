Dieses Paar suchte das grosse Abenteuer in Asien – und durchlebte die Hölle

Herbst 2018: Roman und Livia verbringen eine grossartige Zeit auf ihrer Asien-Rundreise. In Rangun, der Hauptstadt von Myanmar, bucht das Paar eine Busreise ins gut sieben Stunden entfernte Hpa-an. Die Nacht nach der Ankunft verläuft ruhig. Doch am nächsten Morgen fühlt sich Roman nicht gut. Er schiebt es auf die paar Biere, die er sich am Abend zuvor gegönnt hat und legt sich noch einmal hin. Dann bemerkt Livia, dass Roman Fieber hat.

Es ist unerträglich heiss im Auto. Die Fahrt durch den Dschungel von Myanmar scheint endlos. Auf dem Rücksitz, in mehrere Decken gehüllt, liegt Roman und zittert am ganzen Leib. Jedes Schlagloch bereitet ihm wahnsinnige Schmerzen. Romans Zustand verschlechtert sich zusehends, er ist kaum mehr ansprechbar. Livia, damals Romans Verlobte, erinnert sich: «In diesem Moment dachte ich, er stirbt in meinen Armen und ich kehre allein nach Hause zurück.»

Um Romans Fieber zu senken, wird die Klimaanlage im Zimmer eingeschaltet. «Der Schüttelfrost war so heftig, dass sein ganzes Bett wackelte», erklärt Livia. Beim Stationspersonal bestellt sie Wolldecken, die ihr pro Stück verrechnet werden. In der Nacht wird Roman von schlimmen Albträumen geplagt. Immer wieder schreckt er hoch, ständig in der Angst, sterben zu müssen.

Endlich in der Hauptstadt angekommen, wird er von einem guten Dutzend Ärzte und Pfleger in Empfang genommen. Nach der Hinterlegung von 1000 US-Dollar Kaution kommt Roman auf die Station. Hier wird allerdings nur für sein medizinisches Wohl gesorgt, Pflege ist hier Aufgabe der Angehörigen. «Es war, als würde ich mich um einen alten Mann kümmern», erinnert sich Livia. «Ich habe ihn gefüttert und auf die Toilette begleitet.»

Ein Bluttest schafft Klarheit: Roman hat sich mit dem Dengue-Virus infiziert (siehe Box am Ende des Artikels). Zwar schicken die Ärzte Roman zurück in den Bungalow des Hotels. Doch hier geht es Roman immer schlechter. Der Hotelmanager bringt ihn ein weiteres Mal ins örtliche Spital. Doch dort sind die Möglichkeiten für Roman erschöpft. Jap rät den beiden, so rasch wie möglich nach Rangun zurückzukehren, wo es ein internationales Spital gibt. Fliegen ist mit Romans hohem Fieber nicht möglich. Auch der Reisebus, der immer wieder längere Pausen einlegt, ist keine Option. Stattdessen wird die stundenlange Taxifahrt über die holprigen Strassen Myanmars für den schmerzgeplagten Roman zum Albtraum.

Endlich wird Roman auf die Intensivstation des Spitals verlegt und rund um die Uhr von einem Spezialistenteam betreut. Es ist der Moment, als auch von Livia eine riesige Last abfällt. «Ich war so dankbar, dass er endlich 24 Stunden überwacht wird. Ich habe nur noch geweint.»

Trotz der Verlegung verbessert sich Romans Zustand auch in den nächsten Tagen nicht. Livia hält täglich Kontakt mit den Angehörigen in der Schweiz und auch der Rega. «Die Ärzte der Rega meinten, wir können froh sein, in Rangun und nicht in der Schweiz zu sein», so Livia. Dies, weil es in der Schweiz kaum Dengue-Fälle gäbe und das Wissen über die Krankheit daher nur gering sei. Weiter erklärt die Rega, dass es zwar möglich sei, Roman abzuholen. Wegen des immer noch hohen Fiebers und der vielen Zwischenlandungen, die mit dem kleinen Rega-Flieger nötig seien, sei es aber zu gefährlich.

Die Krankheit hinterlässt ihre Spuren

Endlich, nach über einer Woche seit den ersten Symptomen, sinkt das Fieber. Zwei weitere Tage vergehen. Dann versucht Roman ein erstes Mal aufzustehen und einige Schritte zu gehen. Nach nur 20 Metern ist Roman fix und fertig. «Ich fühlte mich furchtbar. Als hätte ich gerade einen Marathon hinter mir.» Doch das Schlimmste ist überstanden, Roman kann die Intensivstation verlassen.

Dann geht alles schnell. In Absprache mit der Rega wird auf eine Rückführung von Roman verzichtet, ein normaler Linienflug soll die beiden nach Hause bringen. Roman wird mit dem Rollstuhl zum Flugzeug gebracht, in der Business Class geht es über Dubai weiter nach Zürich. In der Ankunftshalle kommt es zum grossen Wiedersehen mit den Eltern. Eigentlich müsste Roman zur Beobachtung wieder ins Spital, doch das schlägt er aus. «Ich wollte einfach nur noch nach Hause.»

Doch auch dort durchlebt Roman noch ein paar schlimme Nächte. «Er wachte oft schweissgebadet auf», erinnert sich Livia. Roman ergänzt: «Ich hatte Panik, einzuschlafen und nicht mehr zu erwachen.» Roman hat durch die Krankheit rund zehn Kilo abgenommen, sein Immunsystem hat stark gelitten. Bis Ende Jahr arbeitet er nicht, gut ein halbes Jahr kann er keinen Sport treiben.

Auf die Frage, ob er eine solche Reise wieder machen würde, blickt Roman zum Teppich, wo seine kleine Tochter nach den Figuren am Spielbogen greift. «Ich war schon oft in Asien und es war immer grossartig», sagt er. «Doch so etwas wie in Myanmar will ich nie wieder erleben.» Roman ist dankbar für all die Menschen, die ihm geholfen haben, den Albtraum Dengue durchzustehen. Für Jap, für die Ärzte in Hpa-an, in Rangun und bei der Rega. Doch die tiefste Dankbarkeit empfindet Roman für seine Frau Livia. «Ihr Einsatz war unglaublich», sagt er. «Wie sie sich um mich kümmerte, nie Schwäche zeigte, nie vor mir weinte – das werde ich ihr nie vergessen.»