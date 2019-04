Was kann die Polizei gegen übermässigen Lärm tun? Es gibt einen Lärmgrenzwert. Dieser liegt bei 80 Dezibel bei einem Tempo von 50 km/h. Aber wie und in welchem Abstand misst man, und wann kann man einen als überlaut empfundenen Motorradfahrer büssen? Urs Leibundgut, Einsatzleiter der Aargauer Kantonspolizei bei der Kontrolle auf dem Benkerjoch, sagt: «Das geht nicht so einfach, wie man aufgrund von Fernsehberichten meinen könnte.» Um das Motorengeräusch zu messen, muss man vieles berücksichtigen. Sogar die Beschaffenheit des Strassenbelags, das Tempo bei Beginn der Messung und in welchem Gang gefahren wird.

Gut kontrollieren kann man, ob ein Motorrad technisch in einwandfreiem Zustand ist, ob beim Auspuff manipuliert wurde. Leibundgut: «Wenn wir einen typengeprüften Auspuff vor uns haben, können wir nichts machen. Austauschanlagen, wie auch vom Hersteller verbaute Auspuffanlagen sind so konzipiert, dass bei der vorgeschriebenen Motorendrehzahl die gesetzlichen Lärmvorschriften eingehalten werden. Abweichungen der Dezibel-Werte bei höheren oder tieferen Drehzahlen sind somit möglich. Viele Töffs sind zu laut, aber

zugelassen», meint Leibundgut. Bei fast allen sind die entsprechenden Dokumente denn auch in Ordnung.

Stein des Anstosses sind aus Sicht der Anwohnerinnen und Anwohner vorab Töffs mit einem sogenannten Klappenauspuff. Wenn die Klappe geöffnet ist, ist ein Motorrad viel lauter. Seit 2016 sind Auspuffklappensysteme verboten, die einzig und allein der Erhöhung der Schallemission dienen. Diese Systeme werden von den Herstellern oft als «Sportmodus» deklariert, bei dessen Aktivierung Klappen im Auspuffsystem öffnen und Motorenlärm ungedämpft freigeben. Das Verbot gilt allerdings nur für neue Fahrzeugtypen, nicht aber für solche, die vor dem Inkrafttreten zugelassen worden sind.

Lärmfreaks im Horentaltunnel

Die meisten Motorradfahrer nehmen Rücksicht, wenn es um Lärm geht. Es gibt aber solche, die bewusst möglichst viel «Sound» wollen. Beliebt ist bei diesen der Horentaltunnel am Fuss der Staffeleggstrasse. Wenn man dort möglichst den Motor aufdreht, hört man dies bis Biberstein und sogar in Küttigen. Entsprechend viele Klagen kommen zur Polizei, so Urs Leibundgut.

Der «Beobachter» liess im vergangenen Herbst vier verschiedene Motorräder testen. Dabei wurden die Fahrer angewiesen, zu versuchen, möglichst viel Lärm zu machen. Bei Tempo 50 wurden durchschnittlich zwischen 83 und 87 Dezibel gemessen. Bei Tempo 100 – wieder mit der Vorgabe, gewollt möglichst laut zu sein – betrug der höchstgemessene Wert 97 Dezibel. (MKU)