Dieser Aargauer Hufschmied ist neu Schweizer Meister – auch zwei Silbermedaillen gehen in den Aargau

Der neue Schweizer Meister bei den Hufschmieden kommt aus dem Aargau. Daniel Oetiker aus Siggenthal Station holte sich an den diesjährigen Berufsmeisterschaften SwissSkills die Goldmedaille. Der 21-Jährige arbeitet in einer Hufschmiede in Full-Reuenthal, wo er auch seine Ausbildung absolvierte.

Die Lehre als Hufschmied war für ihn naheliegend: Er reitet, seit er vier Jahre alt ist. Im Alter von zehn bekam er sein erstes Pony. «Mit der Zeit hat sich der Wunsch entwickelt, später im Beruf etwas mit Pferden zu machen», sagte Oetiker. Vor zwei Jahren stellte er sein Können an den Meisterschaften zum ersten Mal unter Beweis, nun schaffte er es ganz nach oben.