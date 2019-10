Im kommenden Jahr werden im Kanton Aargau rund 90 Millionen Franken an Beiträgen für den kantonalen Finanzausgleich ausgezahlt. Total erhalten 140 Gemeinden Ausgleichszahlungen und profitieren als vom Umlageverfahren.

In den Topf einzahlen rund 70 Gemeinden und leisten so Abgaben in der Höhe von 62 Millionen Franken. In unserer Auflistung finden Sie zehn Gemeinden, welche die höchsten Beiträge im Finanzausgleich leisten.