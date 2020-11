Diese Hausbesitzer lehnten das Energiegesetz ab, diese nahmen es an – die Gründe

Am 27. September lehnten die Aargauer Stimmbürgerinnen und Stimmbürger das neue kantonale Energiegesetz an der Urne mit 51 Prozent Nein zu 49 Prozent Ja hauchdünn ab. Der AZ liegt jetzt die Analyse der Nachbefragung der Stimmenden durch das Zentrum für Demokratie Aarau (ZDA) vor. Diese hat es wahrhaft in sich. Demnach war der Entscheid nämlich zunächst von den Einkommensverhältnissen und der Wohnsituation abhängig.

Derweil stimmten Eigentümer mit hohem Einkommen sowie Mieterinnen und Mieter unabhängig von der Einkommensklasse zu. Es hätten bei der Befragung sogar einige SP-Sympathisanten mit kleinem Portemonnaie angegeben, Nein zu stimmen. Sie fügten fast entschuldigend an, sie wollten schon das Klima schützen, aber so eine Haussanierung könnten sie nicht bezahlen.

Es spielten aber auch politische Haltungen eine wichtige Rolle: Das Energiegesetz wurde laut der Analyse der Abstimmungsforscher «rechts der Mitte deutlich abgelehnt, während die Linke deutlich dafür stimmte» (vgl. Tabelle 2). Ein Mehr an Vorschriften und Kosten wurde von den Gegnern am häufigsten als Motiv für ihren negativen Entscheid angeführt.

Bei Personen mit höherem Einkommen ist denn auch laut Abstimmungsforscher Milic «die Bereitschaft höher, solche Mehrkosten in Kauf zu nehmen, zumal dadurch dann die Nebenkosten sinken. Womöglich haben sie entsprechende Schritte sogar von sich aus schon eingeleitet.» Sagen lässt sich zudem, dass sich die Eigentümer aufgrund ihrer höheren Betroffenheit stärker am Urnengang beteiligt haben.

Nun könnte man spekulieren, sagt er, dass aus dem knappen Nein ein knappes Ja hätte werden können, wenn diese zwei Prozent sich zu einem Ja durchgerungen hätten. Vielleicht hätten sie Ja gestimmt, wenn das Gesetz eine höhere Wirkung gehabt hätte, so Milic, «verbunden aber mit dem Risiko, dass andere dafür dieses dann als zu weitgehend abgelehnt hätten».

Das sehr technische Energiegesetz stellte ausserdem eine grosse Herausforderung für viele Stimmende dar: Sie fühlten sich nicht sonderlich gut informiert, wie die Nachbefragung zudem ergab.

Ohne die eidgenössischen Vorlagen (Kampfjetkauf, Vaterschaftsurlaub, Begrenzungsinitiative, Kinderbetreuungsabzug und das neue Jagdgesetz) wäre die Stimmbeteiligung am 27. September im Aargau tiefer ausgefallen.

Die Angst vor negativen Auswirkungen als Motivator

Hauseigentümerinnen und -eigentümer, die in ihrer Mehrheit dem Energiegesetz eher skeptisch gegenüber eingestellt waren, nahmen fleissiger an der Abstimmung teil als Mieterinnen und Mieter, so die ZDA-Forscher. Generell sei die Angst vor negativen Auswirkungen einer Annahme des Energiegesetzes ein besserer Motivator, an der Abstimmung teilzunehmen, als die Aussicht, dass das Energiegesetz Dinge zum Besseren verändere.

Die Auswertung zeigt, dass sich Stimmende, die in Miete oder Pacht leben, zu 39 Prozent am kantonalen Urnengang beteiligten, während 62 Prozent der Hauseigentümerinnen und -eigentümer ihre Stimme abgaben. Angesichts der Tatsache, dass Hauseigentümerinnen und -eigentümer das Energiegesetz mehrheitlich ablehnten, sei die vergleichsweise tiefe Mobilisierung der Mieterinnen und Mieter einer der Gründe für die knappe Ablehnung des Energiegesetzes.