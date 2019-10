Er ist sportlich, erfolgreich und bodenständig: Patric Haziri heisst der neue Bachelor, der in der Kuppelsendung sein Liebesglück finden will. 21 Frauen buhlen ab dem 21. Oktober um das Herz des 29-jährigen Junggesellen mit kosovarischen Wurzeln – darunter auch zwei Aargauerinnen, wie der Sender 3+ in einer Medienmitteilung bekannt gibt.

Eine davon ist Make-up-Artistin Jovana. Die gebürtige Serbin hofft, mit ihrer Leidenschaft für Fussball ins Herz des Bachelors zu treffen. Mit ihren 20 Jahren gibt sich die Aargauerin bereits ziemlich selbstbewusst: In ihren Mitstreiterinnen sieht sie keine Konkurrenz – zumindest noch nicht.

Als «Plaudertasche» und «eine zum Pferde stehlen» wird die 22-jährige Julia beschrieben. Die blondhaarige Deutsche soll bisher nur Pech in der Liebe gehabt haben – und hofft nun, im Fernsehen ihren Traummann zu finden. Zu ihren Hobbys zählt die Restaurationsfachfrau Zeichnen, Tanzen, Modeln und Schwimmen. Mit den Kameras in Thailand sollte Julia keine Probleme haben: Bereits als Teenager sammelte sie TV-Erfahrung, in der Serie «Quergelesen» auf dem deutschen Kindersender Kika.