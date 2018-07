Hätte sie die Möglichkeit oder genügend Follower, würde Piskor ihre gesamte Zeit für Instagram und den Blog aufwenden. Ein mutiger Entscheid. Piskor erzählt, dass einige Personen ihren Wunsch nicht nachvollziehen können. Kritische Meinungen würden sie aber nicht gross beeindrucken. Piskor unternimmt vieles, um allen zu zeigen, dass sie es schaffen kann. «Ich habe bereits bei verschiedenen Make-up-Marken angefragt, ob sie mir ihre Produkte zur Rezension schicken könnten.» Positive Antworten erhielt Piskor kaum, da sie noch zu wenige Follower hat. «Zugeschickte Produkte bekommt man meist erst ab 15 000 folgenden Personen.»

«Wolle nicht mehr perfekt sein»

Unterkriegen lässt sie sich nicht, Piskor kauft die Produkte einfach selbst. Auch, wenn das ihrem Portemonnaie manchmal wehtut. «Make-Up-Paletten von bekannten Marken sind teuer. Ein Pack mit 18 Lidschattenfarben kostet zum Beispiel 60 Franken.» Ausserdem sind in der Schweiz nicht immer alle Produkte verfügbar. Fährt Piskor in die Ferien, spart sie, um sich dort Make-Up zu kaufen. Sie hofft, dass sich ihre Mühen auszahlen. Ihre Follower sollen sehen, dass sie selbst für ihre Leidenschaft investiert und sich unter den Instagram-Influencern wirklich einen Namen machen will.

Weiter wendet Piskor viel Zeit fürs Schminken und Schreiben auf, bemüht sich, regelmässig zu posten und ästhetische Bilder zu machen.

Vor ein paar Monaten wurde ihr das aber zu viel: «Ich habe eine Pause von Instagram genommen, ich wollte nicht mehr perfekt sein.» Der Auslöser für ihren Rückzug aus den sozialen Medien: «Ich habe damit angefangen, mich mit anderen Instagrammern zu vergleichen, habe Druck gespürt, wenn ich länger nichts gepostet habe.» Laut Piskor sei Instagram lang eine «sorglose« Plattform gewesen, jetzt müsse man mehr Wert auf einen gepflegten Account legen. Piskor verbrachte fast jede freie Minute auf Instagram. «Und auch wenn ich mit Freunden unterwegs war, stand Instagram im Mittelpunkt», so Piskor. «Wir waren zusammen aber trotzdem allein, weil jeder immer am Handy hing.»

Vor kurzem fasste die 20-Jährige neuen Mut und entschied sich, wieder aktiv zu werden. Sie will immer noch Influencerin werden und ihre Liebe fürs Make-Up ist auch noch dieselbe.«Ich denke, wenn ich genug Zeit habe, mich auf Instagram und meinen Blog zu konzentrieren, nimmt der Druck auch ab.» Vor einem Aspekt des Erfolgs hat Piskor jedoch Angst: Negative Kommentare, genannt «Hate-Comments». Noch habe sie keine bekommen: «Solange es sich um konstruktive Kritik handelt, ist das in Ordnung. Und die Meinung anderer Leute ist mir auch sehr wichtig. Aber ich denke, dass mich Hate-Comments traurig machen würden.»

Doch daran will Piskor noch nicht denken, genauso wenig wie an ein mögliches Scheitern ihres Traums: «Das wäre doof, denn ich habe viel Zeit und Energie in meinen Account und die Beiträge gesteckt.» Unterstützung erhält sie von ihrer Familie, ihrem Freund und ihren Followern. «Ich glaube an meinen Erfolg», sagt sie.