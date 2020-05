Diese Aargauer Tierparks sind trotz Coronakrise geöffnet – oder bald wieder

Aarauer Tierpark Roggenhausen geöffnet – mit Einschränkungen Dieser Tierpark bietet die Möglichkeit, Hirsch-, Schwarz- und Steinwild zu beobachten. Auch Haus- oder Streicheltiere sind zu sehen. Die Tiere laufen frei herum, es entsteht also nur bedingt der Eindruck eines Zoos. Auch in der aktuellen Lage sind die Waldwege des "Roggis" frei zugänglich, der Spielplatz und der Kiosk sind geöffnet. Das Restaurant ist vorerst noch geschlossen. Es ist aktuell unklar, wann es wieder öffnet. Hier finden Sie die Tierparks auf der Karte:

Der Bereich rund um die Tiergehege ist nur eingeschränkt zugänglich, das heisst «die Plattformen, Futterautomaten, Spielgeräte und Sitzgelegenheiten» – auch beim Kiosk – sind gesperrt, so erklärt Herr Lindemann vom Tierpark Roggenhausen am Telefon. Die Feuerstellen sind geschlossen. Es ist also möglich, den Tierpark zu besuchen, allerdings muss auch hier der Mindestabstand von 2 Metern eingehalten werden, sonst drohe eine Busse, so Lindemann weiter.

Geheimtipp: Viel Platz im Tierpark Bad Zurzach Hier herrscht der Normalbetrieb, was die Öffnungszeiten angeht. Pius Müller bestätigt das gegenüber der AZ am Telefon: «Wir sind geöffnet. Nur der Abstand von 2 Metern muss eingehalten werden», dazu werde auf Tafeln ermahnt. Das einzuhalten sei aber nicht schwierig, denn es habe wenig Leute. «Wir merken das an der Futterkasse, die Leute bleiben zu Hause.» Während der ohne Einschränkungen zugänglich ist, bleibe das Restaurant geschlossen, ebenso die Grillstelle. Übrigens: Zurzeit befinden sich Jungtiere der Äffchen, Hischen, Geissen und Enten im Tierpark.

Zoo Hasel in Rüfenach öffnet im Juni Der Zoo Hasel ist ab dem 8. Juni wieder für Zuschauerinnen und Zuschauer geöffnet. «Wie diese Wiederöffnung aussehen wird betreffend der Auflagen, weiss ich jetzt noch nicht. Wir werden uns an die Weisungen des Bundesrats und das Schutzkonzept des Dachvereins Wildparks und Zoos der Schweiz halten», schreibt Conny da Silva auf Anfrage der Aargauer Zeitung. Weder Weisungen noch Schutzkonzepte seien schon festgelegt. Sobald mehr bekannt sei, würden die Zoobetreiber über das weitere Vorgehen informieren. Wenn ein Besuch schon nicht möglich ist, gibt es hier einen virtuellen Streifzug durch den Zoo Hasel:

Vogelpark Ambigua in Zeihen vorerst geschlossen Dieser Vogelpark hat sich im Speziellen dem Schutz von Papageien, Sittichen und Exoten gewidmet. Die bunten Zeitgenossen können normalerweise in ihren Käfigen begutachtet werden. Die Website des Vogelparks in Zeihen informiert jedoch, dass der Park gemäss den Vorschriften des Bundes seine Tore am 10. Juni wieder öffnen wird. Hier finden Sie die Öffnungszeiten ab Juni.

Und hier noch der Beitrag aus der Sendung «Tierisch», ein Rundgang durch den Vogelpark:

Tierpark in Waltenschwil Oberhalb von Waltenschwil gibt es seit Jahrzehnten einen Tierpark mit Damhirschen, der von einer privaten Trägerschaft betrieben wird. Die Hirsche kommen den Besuchern ganz nahe und fressen ihnen sogar aus der Hand. Das Futter kann beim Automaten bezogen werden. Er grenzt an den 2010 realisierten Sagenweg von «Erlebnis Freiamt». Auch hier läuft der Betrieb normal, es ist also möglich, die Tiere in ihren Gehegen zu beobachten.

Hirschpark in Auw Hier kann man rund um das Gehege herum spazieren und die Hirsche beobachten. Der sogenannte Rehgarten, in dem nie Rehe, sondern Dam- und Sikahirsche gehalten wurden, entstand 1934. Bis 2008 gehörte er Privaten, dann wurde das 5805 Quadratmeter grosse Gelände von der Gemeinde erworben. Der Hirschpark Auw ist zugänglich.