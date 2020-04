Diese Aargauer Bilder lassen Sie zusammenzucken? Gratulation, Sie sind offiziell im Corona-Zeitalter angekommen

prev next

Wir vermissen sie alle, die Nähe zu anderen Menschen. Nach drei Wochen Social Distancing scheinen Konzerte, Fussballspiele oder Feste, an die tausende Besucher strömen, fast unvorstellbar. Doch was hat sich in unserem Bewusstsein getan? Können wir noch Menschenansammlungen sehen, ohne dabei zusammenzuzucken?