Diese 11 Grafiken zeigen: So hat sich die Coronavirus-Pandemie im Aargau seit Ausbruch entwickelt

Drei Tage, nachdem der Bundesrat Grossveranstaltungen verboten hatte, meldete der Kanton die ersten beiden Fälle im Aargau. Innerhalb gut eines Monats stieg die Anzahl der positiv getesteten Fälle bis Ende März auf 626. In den ersten Tagen war der Zuwachs relativ langsam, es dauerte gut zwei Wochen bis zum 100. Fall. Danach stiegen die Zahlen rasant an, die stärkste Zunahme innert 24 Stunden war vom 24. auf den 25. März mit einem Plus von 53 Fällen zu verzeichnen. Über 600 aktive Fälle gab es im Aargau zu Spitzenzeiten.

Im interkantonalen Vergleich ist der Aargau mit insgesamt 1998 Fällen nur schwach von der Pandemie betroffen. Weniger stark wütete das Virus gemäss der kantonalen Task Force nur in den Kantonen Luzern, Zug, Solothurn, Schaffhausen, Thurgau, St. Gallen. Auf 10'000 Einwohner gibt es im Aargau 17,71 bestätigte Infizierungen (Stand 28. Mai). Zum Vergleich: In Genf, wo verglichen zur Einwohnerzahl aktuell am meisten positive Tests vorliegen, liegt die Quote bei 103,83 – knapp sechs mal mehr.

In einem Monat fast 1500 Arbeitslose mehr

Während die Kurve der Neu-Ansteckungen abflacht, steigen die Zahlen der Arbeitslosen. 12'865 Menschen waren im April bei den RAV als arbeitslos gemeldet, fast 1500 mehr als noch im März, und rund 3500 mehr als im selben Monat im vergangenen Jahr. Mit 3,4 Prozent liegt die Arbeitslosigkeit im Kanton minimal über den Schweizer Durchschnitt.

"Um ähnlich hohe Werte zu finden, muss man zehn Jahre zurück, als im April 2010 die Arbeitslosenquote bei 3,3 Prozent lag", schreibt der Kanton.

Erschwerend kommt hinzu, dass der Stellenmarkt stark eingebrochen ist. Noch knapp 3000 offene Stellen wurden im März dem RAV gemeldet – fast 1000 weniger als noch im März.

Ende Mai befinden sich knapp 167'000 Personen in Kurzarbeit, das entspricht fast 45 Prozent der Erwerbstätigen im Aargau. Insgesamt wurden 10'662 Anträge auf Kurzarbeit bewilligt.