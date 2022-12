Diebstähle Kantonspolizei warnt vor Trickdieben: «Nicht auf solche Gespräche einlassen» Dass der alte Geldwechseltrick immer noch funktioniert, zeigen mehrere Diebstähle an vornehmlich älteren Passanten. Die Kantonspolizei mahnt zu Wachsamkeit.

Die Kantonspolizei Aargau warnt vor Trickdieben. Vor allem ältere Menschen sind betroffen. Symbolbild: Keystone

Der jüngste Diebstahl ereignete sich gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau am Montagnachmittag in der Coop-Filiale in Lenzburg. Im dortigen Parkhaus sprach ein etwa 30-jähriger Mann einen Kunden an. Der Unbekannte gab dem Senior eine handvoll Kleingeld in die Hand und bat darum, ihm beim Auszählen eines Betrags für die Parkuhr behilflich zu sein. Als der Verdächtige wenig später verschwunden war, bemerkte der 70-Jährige, dass seine teure Armbanduhr fehlte. Er erstattete in der Folge bei der Kantonspolizei Anzeige.

Bereits vor zwei Wochen war gemäss Kantonspolizei ein Senior beim Müli-Märt in Lenzburg unter ähnlichen Umständen Opfer eines Trickdiebstahls geworden. Dabei hatte der Täter dem 75-jährigen Passanten 500 Franken Bargeld aus dem Portemonnaie entwendet. Und auch bei der Migros in Fislisbach hatte ein 61-jähriger vor ein paar Tagen mehrere hundert Franken an einen Trickdieb verloren, der nach Wechselgeld für die Parkuhr gefragt hatte.

Obwohl solche Trickdiebstähle gemäss Mitteilung der Kantonspolizei Aargau längst nicht mehr so häufig sind wie in früheren Jahren, zeigen diese Beispiele, dass entsprechende Täter nach wie vor aktiv sind. Die Kantonspolizei mahnt zu Vorsicht und rät besonders älteren Menschen, sich gar nicht erst auf solche Gespräche einzulassen. (fan)