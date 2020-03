Die wichtigsten Aargauer Banker trafen kranke Regierungsräte – wie sie ihre Häuser durch die Flut von Kreditanträgen führen

Es geht um viel, an diesem Freitag, 20. März 2020, im Otto-Kälin-Saal im Grossratsgebäude Aarau. Die Aargauer Regierung trifft sich mit den wichtigsten Bankenvertretern des Kantons. Rund 20 Personen sind anwesend, etwa hälftig Regierungsvertreter und Banker. Recherchen dieser Zeitung zeigen, dass offenbar einzig UBS-Regionaldirektor Thomas Sommerhalder und Urs Gauch, Leiter Firmenkunden von Raiffeisen Schweiz, per Telefon zugeschaltet sind. Warum das von Bedeutung ist? Weil nur kurz darauf die beiden Regierungsräte Markus Dieth und Urs Hofmann positiv auf Corona getestet wurden.

Roland Herrmann, CEO der Neuen Aargauer Bank (NAB), arbeitet im Homeoffice, seit die Erkrankungen bekannt wind. Er ist in freiwilliger Selbstquarantäne und telefoniert acht bis zehn Stunden täglich, um trotzdem nah bei seinen Leuten zu sein. Denn noch bis Ende dieser Woche wird er mit keinem seiner Kollegen persönlichen Kontakt haben. Führung sei in Zeiten der Unsicherheit wichtiger denn je, sagte er am Samstag. Auch deshalb wendet sich Herrmann regelmässig mittels CEO-Videobotschaften an die ganze Belegschaft der NAB.

Selbstquarantäne oder nicht – das ist die Frage

Dieter Widmer, Direktionspräsident der Aargauischen Kantonalbank (AKB), hat die Ausgangslage nach den positiven Tests der Regierungsräte Dieth und Hofmann intern besprochen und analysiert. Da er an der besagten Sitzung im Grossratsgebäude weit weg von den Erkrankten sass, hat er in der Folge auf eine Selbstquarantäne verzichtet. Widmer zeigt bis heute keine Symptome und überwacht seinen Gesundheitszustand laufend. Zudem seien die Mitarbeitenden froh, wenn der Chef in diesen hektischen Tagen auch präsent sei. Gerade im Zusammenhang mit der Flut an Anträgen für Überbrückungskredite, die seit Donnerstag über die Banken hereinbrach.