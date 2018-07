Er mahnt: «Auch die Aargauer Feuerwehren löschen mit Trinkwasser. Wollen wir wirklich das Risiko von Bränden eingehen und damit auch die Gefahr, die in einigen Regionen bereits knappe Ressource Trinkwasser noch mehr zu schmälern?» Der Aargau sei meistenorts sehr trocken und damit die Brandgefahr auch im bewohnten Gebiet sehr hoch. Dazu kämen die nach Sonnenuntergang aufkommenden Winde: «Wenn es jetzt brennt, dann steigt durch den Funkenflug die Übergriffsgefahr auf Nachbargebäude drastisch», so Ribi.

«Das Risiko ist enorm»

Thomas Strebel, Kommandant der Stützpunkfeuerwehr Muri, sagt: «Es geht nicht nur um die Wälder. Wir haben in den Wohngebieten Hecken und Sträucher, die sehr trocken sind. Da braucht es nicht viel und sie brennen lichterloh.» Marcel Christen, Kommandant der Feuerwehr und Chef Sicherheit der Gemeine Wohlen, sieht es gleich: «Es ist überall sehr dürr. Nicht nur Stoppelfelder können rasch in Brand geraten, sondern auch Bäume und Sträucher. Die sind derart ausgetrocknet, dass einige bereits Laub lassen.»

Christian Sigl, der Kommandant der Regionalfeuerwehr Rietenberg in Villmergen, spricht das Problem Löschwasser an: «Es kann ja nicht sein, dass einzelne Gemeinden in der Region bereits zum Wassersparen aufrufen müssen, wir aber mit Feuerwerk die Brandgefahr erhöhen und damit die Wahrscheinlichkeit, dass viel kostbares Wasser zum Löschen verwendet werden muss. Sigl sagt, dass nicht nur Sträucher und Hecken so trocken sind, dass sie «wie Zunder brennen» würden, sondern auch der verdorrte Rasen in den Vorgärten. «Ich will kein Spielverderber sein. Doch in der aktuellen Situation Feuerwerk zu zünden wäre zu gefährlich.»