Die Wahl um drei Stimmen verpasst – das sind die grössten Besonderheiten vom gestrigen Wahlsonntag

Von den 140 Sitzen gingen 44 an Frauen , das sind 7 weniger als bei den letzten Wahlen. Allerdings wird für den in den Regierungsrat gewählten Dieter Egli (SP) eine Frau nachrücken: Luzia Capanni.

...und das die jüngsten

Das beste Wahlresultat

Aufgrund des Wahlsystems ( Doppelter Pukelsheim ) und je nach Bezirksgrösse braucht es unterschiedlich viele Stimmen, um in den Grossen Rat gewählt zu werden. Mit den wenigsten Stimmen ins Parlament geschafft hat es Isabelle Schmid (Grüne) aus Tegerfelden. Sie benötigte dafür nur 758 Stimmen. Die 55-Jährige gewinnt den Sitz auf Kosten der SVP für die Grünen, die zum ersten Mal überhaupt den bürgerlich geprägten Bezirk im Kantonsparlament in Aarau vertreten .

Ebenfalls zu den Pechvögeln gehört Alex Reimann (SVP) aus Wölflinswil. Um nur gerade 3 Stimmen verpasste er die Wahl ins Parlament. 2255 Mal stand sein Name auf einem Wahlzettel, Emanuel Suter, der auf der gleichen Liste antrat, hat es mit 2257 Stimmen geschafft. Suter hatte auf der SVP-Liste Platz 7, konnte aber Reimann, der auf Platz 5 stand, überholen.

Die Engagierten und die Uninteressierten

Am höchsten war die Stimmbeteiligung in der Gemeinde Habsburg. Von den 335 Stimmberechtigten beteiligte sich über die Hälfte an der Wahl, nämlich 175 oder gut 52 Prozent. 30.4 Prozent von denen, die an der Urne waren, wählten die SVP, gefolgt von der FDP (22.7 Prozent).

In Spreitenbach dagegen machten nur gut 15 Prozent von ihrem Wahlrecht Gebrauch. Auch hier hatte die SVP die Nase vorn, gewählt wurde sie von 34.8 Prozent. Auf dem zweiten Platz lag die CVP mit 17.5 Prozent.

Die SVP-Hochburg

Apropos SVP: Die grösste Unterstützung hatte die Partei bei diesen Wahlen in Holziken: Fast 66 Prozent legten die SVP-Liste in die Urne. In Ennetbaden schaffte Glarners Partei dagegen nicht einmal die 10-Prozent-Hürde. Und hier sehen Sie, wo die Partei am meisten zulegen konnte und wo sie Wähler verloren hat: