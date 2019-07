Im Mai hat das Volk die Steuervorlage 17 des Bundes an der Urne gutgeheissen. Sie ist die Grundlage für die Abschaffung bestimmter Steuerregimes diverser Kantone, welche EU und OECD nicht länger akzeptieren. Jetzt ist es an den Kantonen, die Bundesvorlage so umzusetzen, dass sie möglichst wenig Steuersubstrat verlieren und attraktiv bleiben. Der Aargau, der mit seiner Gewinnbesteuerung bisher im Mittelfeld steht, senkt den Steuersatz nicht. Ursprünglich wollte die Regierung diesen leicht von 18,6 auf 17,9 Prozent senken. Nachdem die Wirtschaft signalisiert hatte, ihr seien andere Verbesserungen in der Vorlage wichtiger, dafür könnte sie mit dem gegenwärtigen Steuersatz leben, schlug die Regierung vor, diesen beizubehalten. Dies auch, weil eine Senkung den Aargau pro Prozent 30 Millionen Franken Steuereinnahmen kosten würde. Die Regierung setzt dafür voll auf andere Instrumente, die ihr die neue Bundesgesetzgebung in die Hand gibt, etwa für Forschung und Entwicklung.

Der Grosse Rat hat die Vorlage im Mai ein erstes Mal beraten. Kommissionspräsident Patrick Gosteli (SVP) sagte dabei, dass die rund 40 Millionen Franken, die der Aargau vom Bund erhält, ihrem Ziel entsprechend eingesetzt werden sollen. Gemeint ist damit, dass sie zum Beispiel für steuerliche Abzüge von Firmen für Forschung und Entwicklung eingesetzt werden.

Insbesondere die SP bemängelte, dass keinerlei sozialer Ausgleich vorgesehen sei. Arsène Perroud (SP) kündigte an, die Fraktion werde mit Blick auf die zweite Beratung ihre Haltung je nach Ausgang der Diskussion überdenken». Die SP unterlag im Rat mit ihren Forderungen, etwa mit der nach deutlich höheren Prämienverbilligungen.