Die unterirdische Güterbahn rückt einen grossen Schritt näher – sie soll einst quer durch den Aargau führen

In Buchs-Hunzenschwil und Spreitenbach-Dietikon

Gemäss dem Bundesrat fin- den in Absprache mit Kanton und Gemeinden Verhandlungen mit Eigentümern potenzieller Standorte statt in den Räumen Buchs – Hunzenschwil und Spreitenbach – Dietikon. Zu den potenziellen Standorten äussert sich Giovanni Leardini, Sprecher des kantonalen Baudepartements, nur grundsätzlich. Ziel sei es, «die Hubs in schon eingezonten Arbeitszonen, an beste- henden, gut erreichbaren Standorten vorzusehen, wo noch genügend Verkehrskapazitäten vorhanden sind». Die Varianten für solche Standorte seien zurzeit in Prüfung.

Die beiden Kantone Aargau und Solothurn haben während der Anhörung für diese Vorlage des Bundes dezidiert dafür plädiert, dass die Zuständigkeit für diese künftige nationale Infrastruktur vollumfänglich in Bundeshand liegt. Der Bund ist im Gesetzesentwurf nicht auf diese Forderung der Kantone eingetreten. Das ändere aber nichts daran, so Giovanni Leardini, «dass der Kanton weiterhin die private Trägerschaft bei der Planung unterstützt».