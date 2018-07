Die Wetterprognose für die nächsten Tage ist eintönig: Sonne, Sonne und noch mehr Sonne. Weit und breit ist kein Regen in Sicht. Das mag die Badi-Besucher freuen, die Natur dagegen lechzt nach Wasser, die Böden sind ausgetrocknet. Der Kanton Aargau hat wegen der Trockenheit die Gefahrenstufe angehoben, seit gestern gilt Stufe fünf. Diese Stufe bedeutet, dass die Waldbrandgefahr gross ist. Neu gilt darum ein Feuerverbot in Wäldern und an Waldrändern. Mit 200 Metern Abstand vom Wald darf ein Feuer angezündet werden.

Das Verbot gilt auch für bestehende Feuerstellen bei Waldhütten, Picknick- und Spielplätzen; ausgerechnet jetzt, wenn im ganzen Kanton am 1. August die Bundesfeiern vor der Tür stehen, mit Höhenfeuer und Feuerwerk. Muss die Bevölkerung im Aargau in diesem Jahr darauf verzichten? Jein.



Höhenfeuer dürfen dann angezündet werden, wenn der Sicherheitsabstand von 200 Metern zum Wald eingehalten wird. Grundsätzlich verboten sind sie, zumindest auf kantonaler Ebene, nicht. Einige Gemeinden, zum Beispiel Villigen und Untersiggenthal, mussten die geplanten Höhenfeuer anlässlich der Bundesfeier aber absagen. Auch Feuerwerke dürfen am 1. August nach dem heutigen Stand abgefeuert werden, auf kantonaler Ebene gibt es kein Verbot, solange der Sicherheitsabstand zum Wald eingehalten wird.

Teilweise absolutes Verbot Einige Gebiete und Gemeinden sind strenger als der Kanton. Im Suhrental und Uerkental herrscht ein absolutes Feuerverbot. Siglistorf, Ober- und Niederrohrdorf haben am Donnerstag ebenfalls beschlossen, dass Feuerwerke und Höhenfeuer am Nationalfeiertag verboten sind.