Uerkheim hat nur noch knapp zwei Monate lang eine Ortsbürgergemeinde. Per 1. Januar 2019 wird sie aufgelöst und geht in die Einwohnergemeinde über. Am 23. September haben von 160 stimmberechtigten Ortsbürgern 62 für die Fusion gestimmt. Nur 14 waren dagegen. Die Stimmenden der Einwohnergemeinde sagten noch deutlicher Ja.

Der Antrag für die Fusion kam von den Ortsbürgern. Einerseits wolle man so Geld sparen, andererseits spreche für die Zusammenlegung, dass die Ortsbürger ihre Versammlungen nur schlecht besuchten und das Interesse insgesamt gering sei, sagt der für die Ortsbürger zuständige Gemeinderat und Vizeammann Peter Basler. Das zeigte sich auch in der tiefen Stimmbeteiligung. Die wenigen Gegner hätten mit der Tradition der Ortsbürgergemeinden argumentiert, sagt Basler.

Verband ist gegen Fusionen

Seit 2010 haben sich sieben Aargauer Ortsbürgergemeinden selber aufgelöst respektive mit der entsprechenden Einwohnergemeinde fusioniert. Hinzu kommen 15 Ortsbürgergemeinden, die durch Fusionen von zwei oder mehr Einwohnergemeinden in der neuen Gemeinde aufgegangen sind.

Noch gibt es im Aargau 184 Ortsbürgergemeinden, 179 davon sind im Ortsbürgerverband Aargau organisiert. Dieser hält in seinen Statuten fest: «Zweck des Verbandes ist die Erhaltung und Förderung der Ortsbürgergemeinden als autonome, öffentlich-rechtliche Körperschaften.» Auf der Website des Verbands ist zu lesen: «Der Verband wehrt sich gegen alle Versuche, die Ortsbürgergemeinden abzuschaffen.» Die Ortsbürgergemeinden haben nach Gesetz heute primär die Aufgabe der Erhaltung und der Verwaltung ihres Vermögens. Sie unterstützen das kulturelle und soziale Leben in der Gemeinde, sofern es ihre finanziellen Mittel erlauben, sagt Milly Stöckli, die Präsidentin des Verbands. «Das machen viele Ortsbürgergemeinden leider ohne die Unterstützungen an die grosse Glocke zu hängen», merkt sie an.

Hier sehen Sie, an welchen Orten es noch Ortsbürgergemeinden gibt – und wo nicht.

Sparpotenzial für Gemeinden

Diese Leistungen könnten nicht gleichwertig von den Einwohnergemeinden übernommen werden, weil diese kein Kapital bilden, sagt Stöckli. Ortsbürgergemeinden sollen und können Mittel anhäufen und Einwohnergemeinden unterstützen. Dies überall dort, wo es für diese schwierig sei, Steuergelder einzusetzen. Beispiele dafür seien Beiträge an Museen, Tierparks oder Traditionsanlässe.

In Unterkulm haben Einwohner- und Ortsbürgergemeinde per 1. Januar 2017 fusioniert. In den Erläuterungen zur Abstimmung an die Stimmbürger hielt der Gemeinderat fest, dass die Ortsbürgergemeinde kaum noch einen Zweck erfülle, der nicht von der Einwohnergemeinde wahr-genommen werden könne. Mit der Vereinigung könnten indes Synergien gewonnen werden. «Dem geringen Handlungsspielraum, den eine eigenständige Ortsbürgergemeinde bietet, steht ein verhältnismässig hoher administrativer Aufwand gegenüber», schrieb der Gemeinderat. Es sei somit richtig, wenn frühzeitig Sparpotenziale ausgeschöpft würden.