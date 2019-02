«Den traurigen Rekord hatte ein Töfffahrer aus dem Fricktal, er war mit 133 km/h statt den erlaubten 80 km/h unterwegs», erklärt Adrian Bieri, Mediensprecher der Kantonspolizei Aargau, gegenüber TeleM1. Bei einer Geschwindigkeitskontrollen auf der Staffeleggstrasse in Küttigen wurde dieses Wochenende bereits zwei Motorradfahrern der Ausweis auf der Stelle entzogen.

Auch andernorts machte die Polizei dieses Wochenende Kontrollen und stoppte Raser, so etwa in Turbenthal: Ein 50-jähriger Spanier fuhr mit dem Motorrad 148 km/h statt der erlaubten 80 km/h. Er erfüllt damit den Raser-Tatbestand und ist den Fahrausweis sowie das Motorrad los. Am Samstagnachmittag ist es in Niederbipp zu einer Kollision zwischen einem Motorrad und einem Velo gekommen. Sowohl die 47-jährige Motorradlenkerin wie auch der 68-jährige Velolenker kamen bei der Kollision zu Fall und wurden verletzt. Sie mussten mit jeweils einer Ambulanz ins Spital gebracht werden.