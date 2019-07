Das komme bei ihm nicht so an, sagt Suhner. Gewiss habe Stamm Fehler gemacht, «wie andere Politiker auch». Er mache aber gerade etwa in Steuerfragen eine gute Politik.

«Luzi Stamm war eine Option für unsere Team65+-Liste», sagt dazu SVP-Nationalrat Maximilian Reimann, der diese Liste im Verbund mit Robert H. Hilty aus Rombach und Peter Haudenschild aus Brugg ins Leben gerufen hat. Stamm sei jetzt aber nicht darauf, «denn anfangs dieser Woche ist an der alles entscheidenden Team-Sitzung beschlossen worden, mit welchen vier Frauen und vier Männern wir in den Wahlkampf gehen. Im Übrigen kumulieren wir alle acht Kandidaten und treten demgemäss mit einer vollen 16-er-Liste an». Die Frage einer möglichen Listenverbindung sei noch offen.

So oder so «rechnen wir damit, mit unserem Experiment pro Senioren und contra Altersguillotinen bis zu zwei Sitze zu holen», sagt Maximilian Reimann. Es sei sehr wichtig, betont er, dass auch die ältere Generation aus dem Aargau weiterhin direkt in der Volkskammer in Bern vertreten sein werde.

Burgherr: keine Kenntnis von Stamm-Kandidatur