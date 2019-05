«Die Geschäftsleitung der SVP Aargau bedauert es sehr, dass Martin Keller aus persönlichen Gründen auf eine Kandidatur verzichtet. Er war erster Ersatzkandidat und ein Zugpferd für die Partei.» Das sagte Rolf Jäggi, Mitglied der Geschäftsleitung und Präsident der Findungskommission für die Nationalratsliste der SVP, im «Fokus» von Tele M1. Keller sei durch seine politische Arbeit im ganzen Kanton bekannt und auch in Unternehmerkreisen sehr gut vernetzt. «Er hätte sehr gute Wahlchancen gehabt», sagt Jäggi, der eigentlich davon ausging, dass seine Aufgabe, die Kandidatensuche mit der Nomination der 16er-Liste am Kantonalparteitag am 24. Januar, beendet sein würde.

Doch es sollte anders kommen, am Dienstag verlas Grossratspräsidentin Renata Siegrist die Rücktrittserklärung von Martin Keller, in der es hiess, dass er auf eine Nationalratskandidatur verzichte. «Auch für mich kam diese Information ziemlich kurzfristig», sagt Jäggi. Hektik breche bei der SVP deswegen aber nicht aus. «Wir haben sehr gute, junge, neue Kandidatinnen und Kandidaten, die auf der Liste sind. Und wir haben weitere gute Leute, die bereit sind, sich für eine Kandidatur zur Verfügung zu stellen», sagt Jäggi. Aus seiner Sicht habe die SVP, der bei den Wahlen im Herbst mit Sylvia Flückiger, Ulrich Giezendanner, Maximilian Reimann und Luzi Stamm vier langjährige Parlamentarier fehlen, «absolut kein Personalproblem». Die Geschäftsleitung habe den Verzicht von Martin Keller zur Kenntnis genommen und werde nun intern prüfen, welche Personen als Ersatz geeignet wären, sagt er. «Dann wird es in einem demokratischen Prozess eine Nachnomination geben.»