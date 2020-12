Die SVP lobt die Aargauer Regierung für ihre Coronapolitik – dafür hagelt es Kritik

Der Grosse Rat trifft sich ein zweitletztes Mal im Corona-Jahr 2020 (mehr dazu im Liveticker). Und Corona ist bereits zu Beginn der Sitzung Thema. Das Wort hat Désirée Stutz. Die Fraktionschefin liest eine Erklärung der SVP vor. Sie dankt dem Regierungsrat für den «umsichtigen Umgang» mit der Coronasituation. Sofort geht ein Raunen durch den Saal. Und fast gleichzeitig entflammt eine Diskussion auf Twitter.

Die SVP-Fraktionschefin sagte, der Bund übe Druck aus, obwohl die Massnahmen wirkten. Es sei zu erwarten, dass über die Festtage, wenn die Arbeit und die Schule ruhen, die Ansteckungen zurückgehen. «Es wäre falsch, jetzt in Panik zu verfallen», sagt Stutz. Gesellschaft und Wirtschaft sollen so wenig wie möglich und nur so viel wie nötig mit Massnahmen belastet werden.

«Im falschen Film» und «fassungsloses Schweigen»

Das sehen viele Aargauer Politiker anders. FDP-Grossrat Titus Meier aus Brugg twittert beispielsweise, dass er sich im falschen Film wähne.