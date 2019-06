Der Rücktritt von Franziska Roth habe sie nicht wirklich überrascht, sagt SP-Nationalrätin Yvonne Feri am Donnerstagmorgen. Auf Anfrage bestätigt Feri, dass sie das Regierungsratsamt nach wie vor interessiere. Die Sozialdemokratin trat schon 2016 an und unterlag Roth im zweiten Wahlgang. Bei der anstehenden Wahl um die Roth-Nachfolge werden Feri grössere Chancen zugerechnet. «Ich will mich aber noch nicht für oder gegen eine Kandidatur festlegen», sagt sie. Ohnehin müssten zuerst die internen Prozesse abgewartet werden.

Diese seien bereits angelaufen, bestätigt SP-Präsidentin Gabriela Suter, die schon am Mittwoch eine gemeinsame Kandidatur mit Grünen und GLP angedeutet hatte. Bis klar ist, ob und wen die SP aufstellen wird, dauert es noch rund zwei Monate mehr. Man plan einen ausserordentlichen Parteitag für den 13. August, sagt Suter. Allerdings werde sie am nächsten ordentlichen Parteitag von morgen Samstag ihre Mitglieder über das weitere Vorgehen informieren. Sie bestätigt, dass mit Grünen und GLP Gespräche geführt werden.