«Die Stahlhelm-Fraktion übernimmt»: So reagiert der Aargau auf den neuen SVP-Präsidenten Glarner

Matthias Jauslin, Nationalrat und bis 2017 Präsident der kantonalen FDP, nimmt in seinem Tweet unter anderem Bezug auf einen Eklat, den Glarner im Sommer 2018 verursacht hatte. Dieser empörte sich damals darüber, dass an einem Schulfest in Strengelbach keine Cervelats konsumiert werden durften – aus Rücksicht auf muslimische Mitschüler.

«Die Stahlhelm-Fraktion übernimmt», schreibt Jauslin mit Ironie. Nun gehe es den schweinefleischlosen Wurstwaren also an den Kragen, wie auch dem Multikulti und den Sozialschmarotzern. Damit nahm er Bezug auf Affären, die Glarner mit Provokationen losgetreten hatte.