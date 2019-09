Es ist schon fast der Normalfall, dass die SP und die Grünen für ihre Wahlkämpfe Listenverbindungen eingehen. Es macht, vor allem thematisch, auch Sinn: Legt man die Spiderdiagramme der beiden Parteien übereinander, sieht man, wie minim die Unterschiede in den Haltungen sind.

Beide Parteien setzen sich für die soziale Gerechtigkeit, Gleichberechtigung und Umweltschutz ein, stellen sich aber gegen ein strenges Rechtssystem oder eine strikte Ausländerpolitik.

So gehen sie auch für die Wahlen vom 20. Oktober gemeinsam in den Wahlkampf und haben dazu, wie 2015, die Piratenpartei mit an Bord geholt. Diese hat vor vier Jahren 0,63 Stimmenprozente geholt. Die «Integrale Politik», die damals das Quartett komplettierte, tritt in diesem Jahr nicht an.