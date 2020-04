Die SP geht mit Dieter Egli in den Wahlkampf - Franziska Graf und Marco Hardmeier geben auf

Der erste Wahlgang der SP Aargau zur Nomination für die Regierungsratskandidatur brachte eigentlich noch keine Entscheidung. Glaubte man am Samstag.

Keine der drei Kandidierenden, Dieter Egli, Franziska Graf und Marco Hardmeier, erreichte nämlich das absolute Mehr. Dieter Egli fehlte nur gerade eine Stimme. 224 Delegierte nahmen an der brieflichen Ausmarchung teil, das absolute Mehr betrug damit 113 Stimmen, Egli erreichte 112. Die Zweitplatzierte Franziska Graf konnte 76 Delegierte überzeugen; abgeschlagen, mit 35 Stimmen, machte Marco Hardmeier den dritten Platz. Eine Stimme ging an jemand anderen als die drei offiziellen Kandidaten. War es jene, die Egli vorerst fehlte? Spekulieren kann man darüber, eine Rolle spielt es nicht mehr. Aber das sollte sich erst am Sonntag zeigen.

Die Kandidierenden hätten bis heute Montagmorgen Zeit gehabt, um zu entscheiden, ob sie auch für den zweiten Wahlgang vom 15. Mai antreten. Gestern Mittag schon teilten aber sowohl Marco Hardmeier als auch Franziska Graf mit, dass sie verzichten. Damit ist der 49-jährige Co-Fraktionspräsident im Grossen Rat, Dieter Egli, der einzige verbleibende Kandidat. «Ja, ich stehe zur Verfügung», sagt er auf Anfrage. Zwar muss er sich auch noch von den Delegierten wählen lassen, das dürfte aber nur noch eine Formsache sein und die SP mit Dieter Egli schliesslich in den Wahlkampf ziehen.

Egli: «Das Frauenthema bleibt ein Dilemma für die SP»

Der Favorit sei am Samstag bestimmt worden, Egli habe den grössten Rückhalt, deshalb würden sie zurückziehen, sagen Graf und Hardmeier. «Die SP-Delegierten haben von ihrem demokratischen Recht Gebrauch gemacht und ein klares Statement abgegeben. Dieses gilt es vollumfänglich zu respektieren», schreibt Marco Hardmeier in einer Mitteilung an die Medien. Und Franziska Graf hält fest: «Unsere Delegierten waren sich ihrer Aufgabe und Verantwortung bewusst und haben derjenigen Person ihre Stimme gegeben, die sie im Regierungsrat sehen möchten.» Sie fordere ihre Unterstützerinnen und Unterstützer auf, es ihr gleichzutun und den SP-Favoriten im eigentlichen Wahlkampf zu unterstützen. Geknickt, dass sie die Nomination nicht geschafft hat, sei sie für sich persönlich nicht, sagt Graf auf Anfrage.