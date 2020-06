Die SP Aargau will vom Regierungsrat vor den Sommerferien Antworten zu einer zweiten Welle

Am Montag hat das Gesundheitsdepartement mitgeteilt, dass sich im Umfeld der Tesla Bar in Spreitenbach über 20 Personen mit dem Coronavirus angesteckt haben. Kantonsärztin Yvonne Hummel spricht inzwischen von einem Superspreader-Event, weil sich viele Personen infiziert haben.

Der kantonsärztliche Dienst geht davon aus, dass sich die Ansteckungen am 20. Juni ereignet hatten. Am besagten Abend waren über 100 Personen in der Bar. Wer am Anfang der Infektionskette steht, ist unklar. «Bei über 20 infizierten Personen kann nicht bestimmt werden, von wem die Ansteckung ausging», sagt Hummel. Unter den Infizierten fänden sich auch Personen, die kürzlich aus dem Ausland in die Schweiz eingereist seien.

152 Aargauerinnen und Aargauer sind in Quarantäne

Die Infektionen im Umfeld der Bar schlagen sich auch in den Zahlen nieder. Aktuell kümmern sich die Mitarbeitenden des Contact Tracing Centers um 152 Personen in Quarantäne (62 mehr als am Montag) und 39 infizierte Personen in Isolation (19 mehr als am Montag). Die Mitarbeitenden haben also zunehmend mehr zu tun.

Kantonsärztin Hummel sagt, bei einer Zunahme der zu prüfenden Personen würden zusätzliche Tracer eingesetzt. Im Moment sind Zivildienstleistende, Mitarbeitende des Kantons und der Lungenliga als Contact Tracer im Einsatz.

Die SP Aargau ist wegen der steigenden Fallzahlen beunruhigt. In einem offenen Brief verlangt die Partei vom Regierungsrat Antworten, noch bevor sich dieser in die Sommerferien verabschiedet. Die SP will vom Regierungsrat zum Beispiel wissen, ob er auf eine zweite Welle vorbereitet sei und ob Konzepte vorlägen. Ausserdem stellten sich Fragen in Bezug auf weitere Massnahmen wie eine Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln oder eine Ausweispflicht in Clubs.