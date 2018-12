In aussichtsreichster Position für einen möglichen SP-Platz ist die neue Kantonalparteipräsidentin Gabriela Suter (Aarau). Sie nahm schon bei den Wahlen 2015 teil und holte damals vom 16. und letzten Listenplatz aus am sechst meisten Stimmen aller Aargauer SP-Kandidaten. Ein zusätzlicher Vorteil diesmal: Als Parteipräsidentin gewinnt sie noch mehr an Bekanntheit.

Auch Männer mit Chancen

Das grosse Feld an neuen Frauen beginnt hinter dem Trio Feri, Wermuth, Suter mit Simona Brizzi (Ennetbaden). Auch ihr wird zugetraut, vorne mithalten zu können. Würde Wermuth in den Ständerat gewählt, was allerdings eine faustdicke Überraschung wäre, würde im Nationalrat ein weiterer Platz frei für SP-Namen.

Die weiteren Frauen auf der Wahlliste sind: Lelia Hunziker (Aarau), Carole Binder-Meury (Magden), Anja Gestmann (Schöftland), Mia Gujer (Wettingen), Alime Köseciogullari (Seon), Elena Flach (Endingen) und Leona Klopfenstein (Aarau).

Trotz dieser Frauendominanz auf der Liste könnte auch der eine oder andere der vier neu kandidierenden Männer mitmischen. Florian Vock (Baden) lauert auf Listenplatz 5 und darf als Gewerkschaftspräsident mit vielen Stimmen aus seiner Organisation rechnen. Ähnliches gilt für Jürg Caflisch (Baden) als VCS-Präsident auf Platz 8. Nicht mehr antreten werden unter anderen Jürg Knuchel und Martin Kilian.

Der Parteitag der SP verabschiedet die definitive Nationalratsliste am 19. Januar in Zofingen.