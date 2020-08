Die SP Aargau fordert einen kantonalen Mindestlohn – Gegner sagt: «Löhne sind nicht Aufgabe des Staats»

Gabriela Suter, Präsidentin der SP Aarau lässt sich in der Medienmitteilung wie folgt zitieren: «Es darf nicht sein, dass Unternehmen Tiefstlöhne bezahlen und der Staat aufrunden muss, damit die Menschen ihre Miete, das Essen und alle Rechnungen bezahlen können. Wer Vollzeit arbeitet, hat einen Lohn verdient, der für ein anständiges Leben reicht. Deshalb muss der Kanton nun als Gesetzgeber aktiv werden und einen kantonalen Mindestlohn einführen».

Personen, die nicht von ihrem Lohn leben können, werden vom Staat in Form von Prämienverbilligungen oder Sozialhilfe unterstützt. Diese Unterstützung der öffentlichen Hand findet die SP Aargau zwar gut, hält aber gleichzeitig fest, dass dies aus ihrer Sicht ein «wirtschaftlicher Systemfehler» sei.

Die SP Aargau hat beim Grossen Rat ein Postulat eingereicht, das einen kantonalen Mindestlohn fordert. Dies geht am Freitag aus einer Medienmitteilung der Partie hervor. Die SP schreibt, die Coronakrise habe verdeutlicht, dass Arbeitnehmer in systemrelevanten Berufen wie der Reinigungsbranche zu Tiefstlöhnen arbeiten.

Auch Herbert H. Scholl, FDP-Grossrat, ist der Meinung, dass die Löhne bei hundertprozentiger Tätigkeit für den Lebensunterhalt reichen sollten. Er verfolgt allerdings einen anderen Ansatz. Scholl sagt: Es sei nicht die Aufgabe des Staats, sich bei den Unternehmen in die Lohnangelegenheiten einzumischen. «Lohnverhandlungen sind Sache der freien Marktwirtschaft, in der die Gesamtarbeitsverträge zwischen Berufsverbänden und Gewerkschaften entstanden sind, die auch Lohnregelungen enthalten», sagt er. Dezentrale Entscheidungen seien hier besser. Viel eher solle man den Unternehmen Freiheiten gewähren, damit sie sich entwickeln können. Je mehr Vorschriften man ihnen mache, desto schwieriger werde es, Geld zu verdienen und dann angemessene Löhne zu bezahlen, sagt der FDP-Politiker.

Dem widerspricht FDP-Grossrat Scholl. Er sagt, ein Mindestlohn habe noch nichts zur Sache, wenn es um die Lohngleichheit zwischen Mann und Frau geht. Der Mindestlohn definiere bloss die untere Grenze, alles, was darüber geschehe, könne auch ein Mindestlohn nicht verhindern. Er ist aber auch ganz klar dafür, dass Mann und Frau bei gleicher Tätigkeit gleich entlöhnt werden. Auch wenn er wisse, dass das auch heute noch nicht überall so praktiziert werde.

Mindestlöhne sorgen nicht nur für mehr Lohngerechtigkeit, sie sind auch ein wirksames Mittel gegen Lohndumping mit Billigarbeitskräften, schreibt die SP weiter. Zudem hat sich in Branchen mit vertraglich festgesetzten Mindestlöhnen gezeigt, dass diese auch eine positive Wirkung auf das gesamte Lohngefüge bei den tieferen Löhnen haben. Weil besonders viele Frauen in Tieflohnjobs arbeiten, sorgen Mindestlöhne auch für mehr Lohngleichheit zwischen Frau und Mann.

Den kantonalen Mindestlohn kennen bereits andere Kantone: Neuenburg und Jura haben seit 2017 einen fixen Mindestlohn. Es handle sich also um kein Experiment, das man eingehen würde, ist die Meinung der Sozialdemokraten. «In den Kantonen mit Mindestlohn hat sich bisher gezeigt, dass der Mindestlohn keinen Einfluss auf die Arbeitslosenquote hat – vielmehr ist im Referenzzeitraum die Sozialhilfequote zurückgegangen. Bei einer gesetzlichen Einführung eines kantonalen Mindestlohnes müsste dessen Einfluss auf den Arbeitsmarkt auf jeden Fall beobachtet und analysiert werden», betont SP-Grossrätin Lelia Hunziker in der Medienmitteilung.

Hunziker gehört wie Scholl der Grossratskommission «Volkswirtschaft und Abgaben» (VWA) an. Dort war das Postulat der SP vorgängig kein Thema. Herbert H. Scholl lehnt das Postulat ab. Zudem sei jetzt, in einer ohnehin schwierigen Zeit, nicht der richtige Moment, einen kantonalen Mindestlohn zu fordern. Scholl befürchtet, dass dadurch in kleineren Betrieben, wie zum Beispiel Restaurants oder Hotels, die schon stark leiden, eher noch die Schwarzarbeit gefördert würde.