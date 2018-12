Die Sozialhilfequote im Kanton Aargau ist im vergangenen Jahr gegenüber 2016 um 0,1 Prozentpunkte auf 2,3 Prozent leicht angestiegen. Damit liegt der Kanton Aargau aber immer noch deutlich unter der gesamtschweizerischen Quote, die 2016 3,3 Prozent betragen hatte.

15'000 Personen verteilt auf 9364 Dossiers bezogen 2017 im Kanton Aargau Sozialhilfe. Gegenüber dem Vorjahr entspricht dies einer Zunahme von 3,0 Prozent bei den Dossiers und von 3,3 Prozent bei den unterstützten Personen, wie das aargauische Departement Finanzen und Ressourcen am Montag mitteilte.

Die Entwicklung passe zum Trend, der sich bei Betrachtung eines längeren Zeitraums zeige, heisst es in der Mitteilung des Departements weiter. Die Zahl der unterstützten Personen nahm im Kanton Aargau seit 2008 um 4082 zu, was einer Steigerung von 37,4 Prozent entspricht. Die Zahl der Dossiers stieg im selben Zeitraum um 3101 oder 49,5 Prozent.

Dieser Anstieg wird zum Teil mit dem Bevölkerungswachstum erklärt, das seit 2008 plus 81'900 Personen oder 14,1 Prozent betrug. Die Sozialhilfequote, also der Anteil der Sozialhilfebeziehenden an der Gesamtbevölkerung des Vorjahres, stieg im selben Zeitraum von 1,9 Prozent auf 2,3 Prozent.