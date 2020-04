Die Schweiz bleibt daheim – macht sie nun Ferien im Aargau?

Das Licht am Ende des Tunnels ist sichtbar. Erste Lockerungen des Lockdowns stehen unmittelbar bevor – und doch ist schon heute klar, dass dieser Sommer anders wird als die in den Jahren zuvor. Ob die Grenzen aufgehen, steht noch in den Sternen. Aber selbst wenn die Schweiz ihre Einigelung löst: Viele Menschen werden nicht verreisen, viele werden in der Schweiz bleiben, hier ihre Freizeit und ihre Ferien verbringen. Ist das eine Chance für den ansonsten hinter anderen Schweizer Tourismus-Destinationen in Vergessenheit geratenen Kanton Aargau?

Andrea Portmann, Direktorin von Aargau Tourismus, zögert, als sie am Telefon das Wort Chance hört. Dann sagt sie: «Es ist schwierig, in der momentanen Situation von einer Chance zu sprechen.» Noch ist alles zu. Museen, Thermalbäder, Restaurants, auch die meisten Hotels. «Es gibt praktisch keine Nachfrage. Zwischen Aarau und Baden haben nur wenige Häuser geöffnet – und alle laufen miserabel», sagt Dominik Wyss, Präsident des Aargauer Hoteliervereins.

Die Konkurrenz um Schweizer Touristen wächst

Überhaupt sieht Wyss für seine Branche düster. Das heisst vor allem für die Hotels im Aargau. «Nahezu alle Hotels im Kanton sind auf den Geschäftstourismus ausgerichtet, auf reisende Geschäftsleute oder Seminare. In diesen Bereichen darf man kaum viel erwarten», sagt er. Auch weil noch immer unklar ist, wann die Grenzen wieder geöffnet werden, wann wieder Leute der Grosskonzerne ABB, GE oder Zehnder anreisen. Wyss: «Der Geschäftstourismus braucht mindestens ein halbes Jahr, bis er wieder einigermassen normal läuft. Und im Moment dürfen wir froh sein, wenn Veranstaltungen im Herbst nicht schon jetzt abgesagt werden.» Corona macht den Hoteliers einen dicken Strich durch die Rechnung.

Aber kann man die vielen in der Schweiz bleibenden Schweizer Touristen nicht für den Aargau begeistern? Mit den vielen Velowegen, den Schlössern und Museen, den Thermalbädern, den Wanderungen. «Es werden sicher mehr Schweizer in der Schweiz Ferien machen», sagt Peter Schläpfer, Geschäftsführer von Bad Zurzach Tourismus, «aber es werden alle Tourimusregionen der Schweiz um sie buhlen.» Die Berggebiete, die Städte, die Wellnessorte. Zentral wird die Kommunikation sein – und ein gutes Angebot.

Bad Zurzach hat der Lockdown heftig getroffen. Das Thermalbad ist geschlossen, die meisten Hotels, es kommen kaum noch Reha-Gäste, weil fast nicht mehr operiert wird. Aber auch an der Grenze zu Deutschland sieht man Licht am Ende des Tunnels: Am 29. April werden Teile des Spas wiedereröffnet. Massagen, Kosmetikbehandlungen und Solarium werden in reduziertem Umfang (Mittwoch bis Samstag; 10 bis 18 Uhr) wieder möglich sein.