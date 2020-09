«Die Schulpflegen leisten sehr viel» — die Meinungen gehen auseinander

Die Schule findet in der Gemeinde statt. Wie die Abstimmung über die neuen Führungsstrukturen an der Aargauer Volksschule am 27. September ausgehen wird, betrifft sie darum besonders. Und, wie in so mancher Partei, Schulleitung, Lehrergruppe oder auch Familie: Es gibt in dieser Frage auch bei den Gemeindevertretern zwei Lager.

In der Mehrheit ist jenes, das die neuen Führungsstrukturen befürwortet. Renate Gautschy, die Präsidentin der Gemeindeammännervereinigung (GAV) und Frau Gemeindeammann von Gontenschwil, setzt sich für ein Ja ein. Seit der Einführung von Schulleitungen im Jahr 2006 habe sich die Welt verändert, betont sie. Ein Mitglied der GAV, das offen ausschert, ist Andreas Thommen, der Gemeindeammann von Effingen. Thommen ist im Nein-Komitee und sagt: «Es bringt weder Schulen noch Gemeinden einen Vorteil, wenn die Schulpflege abgeschafft wird.»

Gegner sieht Mehraufwand für den Gemeinderat

In der neuen Struktur übernimmt der Gemeinderat die Gesamtverantwortung für die Schule, die Aufgaben der Schulpflege werden an ihn übertragen. Die Schule wird ein Dossier, das an ein Mitglied innerhalb des Gesamtgemeinderats delegiert werden kann. «Ich bin überzeugt, dass es schwierig wird, Gemeinderäte zu finden, welche für das Dossier Schule so viel Zeit aufwenden können», gibt Andreas Thommen zu bedenken. Von Anstellungen der Lehrpersonen über Beschwerden und Disziplinargespräche würde alles bei einer im Milizsystem arbeitenden Person liegen, was jetzt ein fünfköpfiges Gremium erledigt. «Die Schulpflegen leisten sehr viel. Das ist nicht zu unterschätzen. Wir erhalten stets gut vorbereitete Anträge und Budgetvorschläge von unserer Schulpflege», sagt Thommen. Dass eine Schulkommission eingesetzt werden kann, macht für den Effinger dabei kaum einen Unterschied: «Dann sind wir wieder gleich weit wie mit einer ­demokratisch gewählten Schulpflege. Zudem müssen auch dafür Personen gefunden werden.»

Gerade in einer kleinen Gemeinde sei es nicht immer einfach, genügend geeignete Personen für die Schulpflege zu motivieren, sagt der Gemeindeammann. «Aber gehen wir gezielt auf die Suche nach möglichen Mitgliedern der Schulpflege, finden wir sie auch.» Das Gremium sei nicht zuletzt ein relativ niederschwelliges Eingangstor für weitere Behördenarbeit: «Wir sollten diese Möglichkeit der Nachwuchsförderung beibehalten», findet Thommen.

Schulpflege als vermittelnde Stelle

Er mache die Erfahrung, dass sich spezifisch an der Schule interessierte Personen gerne in der Schulpflege engagierten, ohne dass sie gleich in den Gemeinderat möchten. «Aber man muss sich einer demokratischen Wahl stellen, kann Erfahrungen in Behördenarbeit sammeln, und oft ergibt sich dar­aus eine Gemeinderatskandidatur.»

Dass es auch immer wieder Eltern gibt, die nur so lange dieses Engagement zeigen, bis ihre Kinder die Schule wieder verlassen, findet Thommen in Ordnung: «Sie interessieren sich für die Schule, also macht es Sinn, dass auch Eltern im Gremium sind.»

Einen gewichtigen Nachteil, sollte die Schulpflege abgeschafft werden, sieht Thommen bei den Beschwerden. Die Schulpflege sei als vermittelnde Stelle zwischen Eltern und Schule wichtig. «Die Schulleitung wird als Vertretung der Lehrperson angesehen, sie ist zu nahe bei der Schule, als dass sie für Schüler und Eltern als vermittelnde Stelle angesehen werden könnte», so Thommen. Grundsätzlich gilt für den Effinger Ammann sowieso: So, wie das System jetzt ist, sei es gut – für die Gemeinde und für die Schule. «Die Schulpflegen machen gute Arbeit. Ich bin dagegen, sie abzuschaffen.»

Befürworter wollen zeitgemässe Strukturen

Eine zeitgemässe Schulführung mit direkten Linien sei erprobt und das richtige System für die Zukunft, sagt hingegen Renate Gautschy: «Es geht um die Stärkung der Schule. Die Aargauer Volksschule hat sich seit der Gründung vor mehr als 175 Jahren verändert, die Schulpflegen haben zunehmend einen anderen Stellenwert bekommen».