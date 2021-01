Die Schneefallgrenze sinkt: Bis zu 30 cm Neuschnee im Aargau erwartet

Während es in Teilen der Nordwestschweiz noch stark regnete, sorgte andauernder Schneefall in der Ost- und Zentralschweiz bereits für Verkehrsprobleme. So musste etwa die Autobahn A7 bei Wigoltingen im Thurgau von einer dicken Schneedecke befreit werden.

In den Bergen wurden ebenfalls hohe Schneemengen registriert. In Davos wurden 66 cm Neuschnee gemessen, wie Meteoschweiz auf Twitter schreibt. In Arosa habe es zudem in den letzten 40 Jahren nur dreimal mehr Neuschnee gegeben.

Bereits in der Nacht auf Donnerstag ging in Uri eine Lawine auf eine Strasse nieder. Laut der Luzerner Zeitung löste sie sich auf etwa 2200 Meter über Meer und donnerte dann talwärts bis auf eine Höhe von 450 Meter.