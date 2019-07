Die Kantonsregierung hat den Auftrag, dem Grossen Rat regelmässig ein aktualisiertes Mehrjahresprogramm für den öffentlichen Verkehr vorzulegen. Das neuste liegt jetzt vor. Sehr wichtig ist dafür natürlich, was der Bund beziehungsweise die SBB planen. Aktuell ist der Bahnentwicklungsschritt Step 2025 bereits in der Realisierungsphase. Er bringt dem Aargau relativ wenig Änderungen.

Fernverkehr: Aargau fordert Halt in Wohlen

Aus wirtschaftlichen Gründen betreiben die SBB keine Fernverkehrs-Angebote auf den Achsen Zürich/ Aarau–Lenzburg–Wohlen–Arth-Goldau. Sollten einzelne solche Züge künftig durch das Freiamt fahren, fordert der Aargau einen Halt in Wohlen. Zudem plant der Aargau aufgrund eines politischen Vorstosses zur Schaffung einer regelmässigen, direkten und schnellen Bahnanbindung via Freiamt Richtung Süden einzelne Wochenendverbindungen. Der Kanton setze sich in diesem Zusammenhang auch für zusätzliche Fernverkehrs-Halte in Rotkreuz bei den Fernverkehrs-Zügen (Basel–) Luzern–Arth-Goldau–Gotthard–Tessin ein, heisst es dazu im Bericht der Regierung weiter.

Letzte Ausbauschritte der S-Bahn vor Realisierung

Im S-Bahn-Verkehr werden die letzten vorgesehenen Ausbauschritte des Konzepts S-Bahn Aargau bis Dezember 2020 beziehungsweise mit Inbetriebnahme der durchgehenden Vierspur Olten–Aarau realisiert. Das heisst dann konkret: