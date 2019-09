Am Mittwochnachmittag wurde in Buchs eine deutsche Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Ort des Grosseinsatzes der Polizei, Feuerwehr und Ambulanz war ein Standort der Kantonspolizei Aargau am Amsleracherweg, ein Industriegebiet zwischen den Bahngleisen und einem Wohnquartier.

Das Gebiet wurde grossräumig abgesperrt und Dutzende Menschen bereits vor dem Mittag aus Wohnungen und Firmengebäuden evakuiert. Die Bombe wurde nicht etwa dort gefunden, sondern von der Kantonspolizei vom Polizeiposten an der Laurenzenvorstadt nach Buchs transportiert. Erst dort haben die Polizisten festgestellt, dass es sich bei dem rostigen, faustgrossen Metallobjekt um etwas sehr Gefährliches handeln könnte.

Armee rückt sofort aus

Bei der Identifikation hat die Kapo auf das Wissen des Kommandos Kamir (Kampfmittelbeseitigung und Minenräumung) der Armee vertrauen können. Nachdem das Kommando ein Bild der Bombe erhalten hat, rückte sofort eine Equipe nach Buchs aus.

Zusammen mit einer Abteilung der Forensischen Einheit der Stadtpolizei Zürich machen sich die Spezialisten daran, die Splitterbombe zu entschärfen. Auch der Bombenroboter kommt zum Einsatz. Die Munition ist klein, aber heimtückisch.

«Im Körper von Bomben dieses Typs befinden sich 250 Gramm Sprengstoff», sagt Alexandro Spora, Chef Einsatz von Kamir. «Die sprengtechnische Kraft ist nicht sehr stark, es kann aber zu einer starken Explosion mit Splitterwirkungen über grosse Reichweiten kommen.» Heisst: Diese Bombe wurde gemacht, um Menschen zu töten.

Um 15 Uhr kreist ein Helikopter über Buchs. Die Spezialisten und Feuerwehrleute bauen auf einer abfallenden Betonrampe am südlichen Ende des Gebäudes einen Verschlag. Der Heli bringt Dämmmaterial. Die Wucht der Splitterbombe soll mit Sandsäcken abgefangen werden. Die Stimmung am Amsleracherweg ist angespannt.

«Das Problem bei dieser Munition ist nicht die Ladung, sondern der Zünder», sagt Spora. «Das Zündsystem dieser Munition ist sehr heikel und die Bombe unter Umständen scharf.» Über Lautsprecher verkündet ein Jeep der Feuerwehr Buchs: «Bitte bleiben Sie im Gebäude und schliessen Sie Türen und Fenster.»

Nachdem die Bombe im Verschlag platziert worden ist, muss sie aus Sicherheitsgründen 40 Minuten ruhen, bevor mit der Entschärfung begonnen werden konnte. Kurz nach 17 Uhr knallt es in Neubuchs. Doch das ist nicht die Bombe. «Die Spezialisten haben für die Bombe ein sprengtechnisches Entschärfungsverfahren angewendet», sagt Alexandro Spora.

Mit einer Explosion neben der Bombe wurde diese unschädlich gemacht. Auf den Klapf folgt Stille. Wie zuvor muss wieder gewartet werden, bis sich jemand der Bombe nähern darf. Kurz vor 17.30 Uhr ziehen die Feuerwehrleute ihre Schutzanzüge wieder aus. Entspannung macht sich breit, die Ambulanz fährt davon.

«Die Entschärfung ist nach Plan verlaufen», bestätigt Aline Rey, Sprecherin der Kantonspolizei Aargau. Die Munition bekommen die wartenden Journalisten nicht zu Gesicht, sie wird schnell abtransportiert. Zurück bleibt ein Ring von Sandsäcken, der auch ohne die Bombe ein ungutes Gefühl aufkommen lässt.

Wer hat die Bombe abgegeben?

Der Grosseinsatz ist glimpflich ausgegangen, niemand wurde verletzt. Doch wieso transportiert die Polizei eine Bombe durch die halbe Stadt, um sie direkt neben Wohn- und Geschäftshäusern zu entschärfen?

Die Munition wurde auf dem Polizeiposten der Kapo an der Laurenzenvorstadt in Aarau abgegeben. Wer die Bombe gebracht hat und wie lange sie dort gelagert wurde, sei noch Gegenstand von Abklärungen, sagt Rey.

Jeder Bürger kann Waffen und Munition, die nicht mehr gebraucht werden, bei der Polizei abgeben. Stösst man jedoch auf der Bergwanderung oder im Keller auf einen Gegenstand, der gefährlich wirkt, gilt die Blindgänger-Devise: Nicht berühren, Fundstelle markieren, via Notruf 117 melden. «Auf keinen Fall soll versucht werden, die Munition nach Hause zu nehmen», sagt Alexandro Spora.

Das sorgte für den Alarm in Buchs: Hitlers mörderische «Schmetterlinge»

Die «Schlachtfliegerbombe SD2» war eines von Hitlers Lieblings-Kriegsgeräten. Das geht aus einer Fussnote in Ernst Stillas Dissertation mit dem Titel «Die Luftwaffe im Kampf um die Luftherrschaft» (Bonn, 2005) hervor. Ein Beispiel für Hitlers Detaileingriffe im Bereich der Luftwaffe, schreibt der Autor, finde sich während der militärischen Planungen des Angriffes auf Sewastopol.